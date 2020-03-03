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Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği Aleyhinde Dava Açıldı

Lefkoşa, 3 Mart 20 : Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği aleyhinde, içinde bulunduğu binanın kirasının ödenmemesi nedeniyle dava açıldığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği Aleyhinde Dava Açıldı

Lefkoşa, 3 Mart 20 : Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği aleyhinde, içinde bulunduğu binanın kirasının ödenmemesi nedeniyle dava açıldığı bildirildi.

03 Mart 2020 Salı 08:41
Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği Aleyhinde Dava Açıldı
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Lefkoşa, 3 Mart 20 : Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği aleyhinde, içinde bulunduğu binanın kirasının ödenmemesi nedeniyle dava açıldığı bildirildi.

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Fileleftheros gazetesi, binanın sahibi olan iki Rum kardeşin, faiziyle birlikte 25 bin 920 Euro olan ödenmemiş kira bedelini alabilmek ve binayı boşalttırabilmek için dava açtığını yazdı.

(GE/ŞEB)

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