Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği Aleyhinde Dava Açıldı

Lefkoşa, 3 Mart 20 : Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği aleyhinde, içinde bulunduğu binanın kirasının ödenmemesi nedeniyle dava açıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, binanın sahibi olan iki Rum kardeşin, faiziyle birlikte 25 bin 920 Euro olan ödenmemiş kira bedelini alabilmek ve binayı boşalttırabilmek için dava açtığını yazdı.

(GE/ŞEB)