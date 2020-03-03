Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği Aleyhinde Dava Açıldı

Lefkoşa, 3 Mart 20 : Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği aleyhinde, içinde bulunduğu binanın kirasının ödenmemesi nedeniyle dava açıldığı bildirildi.
(GE/ŞEB)
Lefkoşa, 3 Mart 20 : Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği aleyhinde, içinde bulunduğu binanın kirasının ödenmemesi nedeniyle dava açıldığı bildirildi.
Lefkoşa, 3 Mart 20 : Güney Kıbrıs’taki Umman Sultanlığı Büyükelçiliği aleyhinde, içinde bulunduğu binanın kirasının ödenmemesi nedeniyle dava açıldığı bildirildi.
(GE/ŞEB)