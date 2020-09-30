Güney Kıbrıs’taki Koronavirüs Vaka Sayısının Artış Göstermesi Endişeye Neden Oldu

Lefkoşa, 30 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta, günlük bazda açıklanan vaka sayısına bağlı olarak dün 30 yeni vakanın daha belirlenmesinin şok etkisi yarattığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 2 bin 685 test sonucunda dün 30 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlar arasında futbolcuların, öğrencilerin ve RMMO üyelerinin de bulunduğunu yazdı.

Gazete, belirlenen 30 vakadan 13’ünün, daha önce teyit edilmiş vakaların temas zincirinin takip edilmesi neticesinde belirlendiğini yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, dün yaptığı açıklamada, herkesin gurur duyduğu epidemiyolojik görüntünün alaşağı, sonuçlarının ise yönetilmesinin zor olabileceğini söyledi.



Yoannu, teyit edilen birçok vakanın, yakın temaslarını açıklamayı atladığını belirterek, bunun sonucunda da, vaka adaylarının karantinaya alınması çabasında çok zaman kaybedildiğini kaydetti. Yoannu, virüsün yayılması konusundaki endişesini de dile getirdi.Yoannu açıklamasında ayrıca, koruma tedbirlerinin uygulanması için bir kez daha çağrıda bulundu.Öte yandan Alithia gazetesi, futbol dünyasında artan vaka sayısına dikkat çekerken, düne kadar 53 futbolcuda Kovid-19 belirlendiğini yazdı.(FK/HA)