banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186
banner339
İki ithal sebzede limit üstü bitki koruma ürünü!
SAĞLIĞIMIZLA OYNUYORLAR!
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi başarı öyküsünü yazdı”
ERHÜRMAN'DAN DEĞERLENDİRME
Özersay: ‘Kapanma kararı gibi açılma kararı da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek’
ÖZERSAY'DAN DEĞERLENDİRMELER
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Güney Kıbrıs’taki Havalimanları Ve Oteller Açılıyor

Lefkoşa, 23 Mayıs 20 : Güney Kıbrıs’taki havalimanları ve otellerin açılma tarihi verildi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:24
Güney Kıbrıs’taki Havalimanları Ve Oteller Açılıyor
banner337
banner345

Lefkoşa, 23 Mayıs 20 : Güney Kıbrıs’taki havalimanları ve otellerin açılma tarihi verildi.

Rum basını, havalimanlarının 9 Haziran, otellerin ise 1 Haziran itibarıyla açılmasıyla ilgili karara geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Turist Avına Çıkıyoruz” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun havalimanlarının iki aşamada açılmasına karar verdiğini, bu bağlamda havalimanlarının 9-19 Haziran ve 20 Haziran’dan itibaren iki aşamalı olarak açılacağını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın hangi  ülkelerden yolcu kabul edileceğine dair listenin de hazırlandığını yazan gazete, 9-19 Haziran aralığında gelen yolculardan koronavirüs testinin isteneceğini, 20 Haziran itibarıyla ise yolculardan  test istenmeyeceğini belirtti.

Yunanistan, Malta, Bulgaristan, Norveç, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Danimarka, Almanya, Slovakya ve Litvanya’nın ilk kategoride yer alan ve 20 Haziran’dan sonra test istenmeyeceği ülkeler olduğunu belirten gazete, ikinci kategoride olan İsviçre, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Estonya ve Çek Cumhuriyeti’nden 20 Haziran sonrası da koronavirüs testinin talep edileceğini yazdı.

Habere göre Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios yaptığı açıklamada ileriki zamanlarda bu listelere başka ülkelerin de dahil olacağını ifade etti.

İngiltere ve Rusya’nın bu listeler dahilinde olmamasının hayal kırıklığına neden olduğunu yazan gazete, bu ülkelerdeki epidemiyolojik olguların bağlantıya olanak tanımadığını belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın,  her yıl 100 bin kadar turistin geldiği Ukrayna’nın da listede yer almadığına dikkati çekti.

Gazete havayolu şirketleri ve havalimanları tarafından özel protokollerin yürürlükte, maske ve eldiven kullanımının ise gerekli olacağını yazdı.

Habere göre, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı YiannisKarusos dün yaptığı açıklamada, havalimanlarının açılmasının ilk aşamasında iki kategoride yer alan ülkelerden, kalkıştan 72 saat önce yapılacak olan koronavirüs testine dair belgenin gösterilmesinin isteneceğini, buna karşın Kıbrıslı vatandaşlara, ülkeye gelişlerinde test yaptırma olanağının tanınacağını belirtti.

Karusos, test yaptıracak olan Kıbrıs vatandaşlarının, test sonuçları çıkıncaya kadar da evlerinde izole şekilde kalacağını söyledi.

İlk kategoride yer alan ülkelerden, 20 Haziran itibarıyla test istenmeyeceğini söyleyen Karusos, ikinci kategoride yer alan ülkelerden gelecek olan yolcular için ilk aşamada geçerli olan olguların geçerli olacağını, bir diğer deyişle koronavirüs testinin talep edileceğini ifade etti.

Bu iki kategoride yer almayan ülkelerin -örneğin Güney Kıbrıs’ın yakın teması bulunduğu İngiltere ve Rusya gibi- sadece Kıbrıs vatandaşı veya Güney Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden veya özel izne sahip olan yolcularla  Güney Kıbrıs’a yönelik uçuş gerçekleştirebileceğini söyleyen Karusos, bu yolculardan koronavirüs testinin negatif olduğuna dair belgenin talep edileceğini, alternatif olarak bu testlerin Güney Kıbrıs’a gelindiği zaman da yapabileceğini ifade etti.

KARANTİNA SÜRECİ DE SONA ERİYOR

Gazete aynı haberinin içerisinde, Güney Kıbrıs’ta, yurt dışından gelenlerin alındığı  karantina sürecinin 25 Mayıs Pazartesi günü sona ereceğini, otellerde bulunan kişilerin karantinayı evlerinde sürdüreceğini yazdı.

banner341
Güney Kıbrıs’taki havalimanlarının açılmasına kadar, 25 Mayıs-8 Haziran aralığında ülkeye dönecek olan kişilerin, Ada’ya geldikleri zaman koronavirüs testi yaptıracaklarını, test sonuçları çıkana kadar da kendilerine gösterilen yerlerde kalacaklarını yazan gazete, birinci ve ikinci kategorideki ülkelerden gelen kişilerin 7 gün, diğer ülkelerden gelen kişilerin ise 14 gün evlerinde izole şekilde kalacağını belirtti.

TURİZM MÜSTEŞARI

Habere göre Rum Turizm Müsteşarı SavvasPerdios konuyla ilgili gazeteye yaptığı  açıklamada, ne kadar turistin beklenmesi gerektiği konusunda şu anda net bir görüntünün bulunmadığını söyledi.

Perdios, bir soru üzerine, havalimanlarının ve otellerin açılmasının 20 Haziran’dan sonra turizme sahip olunacağı anlamına gelmediğini, turizmin yurt dışındaki diğer ülkelerin ne zaman hazır olacağına bağlı olduğunu ifade etti.

Almanların, seyahat etmeye Haziran ayının son haftasında başlayabileceklerine dair muhtemel tarih verdiğini ifade eden Perdios, ilk turistlerin Haziran ayı sonunda gelmesinin beklendiğini de söyledi.

OTELCİLER BİRLİĞİ BAŞKANI

Habere göre, Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Başkanı Haris Loizidis, otellerin 1 Haziran’da açılacağına dair açıklama yapılmasına karşın birçok otel sahibinin, 20 Haziran sonrasında açılış yapacağını belirtti.

Loizidis, ilgili protokollerin açıklanmasının ardından otel personelinin de eğitileceğini ifade etti.

DİĞER BAŞLIKLAR

Habere ilişkin diğer başlıklar ise şöyle yer aldı:

Alithia: “Turizmin Startı 1 Haziran”

Politis: “Diğer Dünyaya Pencere Açıyoruz”

Haravgi: “Havalimanları ve Turizmin Yeniden Açılması İçin Yol Haritası”

PLAJLAR BUGÜN AÇILIYOR

Öte yandan Politis gazetesi “Denize Mezürle” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’taki plajların bugün açılacağını yazdı.

Halkın, plajlara Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan ilgili protokol temelinde gideceğini yazan gazete, protokol gereği, plajdaki şezlongların ve sandalyelerin her kullanımdan sonra dezenfekte edileceğini, şemsiyeler arasında 4 metrelik mesafenin, şezlonglar arasında ise 2 metrelik mesafenin olacağını belirtti.

(FK/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 4 Yeni Vaka, 1’i Okuldan
Güney Kıbrıs’ta 4 Yeni Vaka, 1’i Okuldan
Güney'de 4 yeni koronavirüs pozitif vaka
Güney'de 4 yeni koronavirüs pozitif vaka
Güney’deki Hava Limanları 9 Haziran’dan İtibaren İki Aşamalı Açılıyor
Güney’deki Hava Limanları 9 Haziran’dan İtibaren İki Aşamalı Açılıyor
Yunanistan’da Eğitim Gören Rum Öğrenciler Okullarına Dönüyor
Yunanistan’da Eğitim Gören Rum Öğrenciler Okullarına Dönüyor
Aya Napa’da Kktc Tur Reklamları
Aya Napa’da Kktc Tur Reklamları
Güney Kıbrıs’ta Normale Dönüş Süreci
Güney Kıbrıs’ta Normale Dönüş Süreci
Sınır Kapılarının Açılması Konusu Rum Basınında
Sınır Kapılarının Açılması Konusu Rum Basınında
Güney Kıbrıs'ta bir yeni vaka…
Güney Kıbrıs'ta bir yeni vaka…
Güney Kıbrıs’ta havalimanlarının 9 Haziran’da açılması gündemde
Güney Kıbrıs’ta havalimanlarının 9 Haziran’da açılması gündemde
Geçiş kapıları konusunda hareketlilik
Geçiş kapıları konusunda hareketlilik

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim