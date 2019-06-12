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Güney Kıbrıs’ta Yangınlar İçin Üçüncü Helikopter Kiralanıyor

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ta, yangınların söndürülmesine müdahale edilmesi için, Rum Yönetimi tarafından üçüncü bir helikopter kiralanacağı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta Yangınlar İçin Üçüncü Helikopter Kiralanıyor

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ta, yangınların söndürülmesine müdahale edilmesi için, Rum Yönetimi tarafından üçüncü bir helikopter kiralanacağı haber verildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:18
Güney Kıbrıs’ta Yangınlar İçin Üçüncü Helikopter Kiralanıyor

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ta, yangınların söndürülmesine müdahale edilmesi için, Rum Yönetimi tarafından üçüncü bir helikopter kiralanacağı haber verildi.
Rum İçişleri Bakanlığı’nda dün bir toplantı yapıldığını ve yetkili birimlerin yaz ayları için tam teşekküllü olması çabası içerisinde, Rum Yönetimi tarafından üçüncü bir yangın söndürme helikopteri kiralanacağını yazan Fileleftheros gazetesi, bunun maliyetinin 700 bin Euro’nun üzerinde olacağını ekledi.

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(İY/HÖ)                       
 

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