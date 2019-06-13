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Güney Kıbrıs’ta Uçuş Kontrol Merkezi’nin Tavanı Çöktü.. 1 Yaralı

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı Akropoli\'de bulunan Uçuş Kontrol Merkezi tavanının çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Güney Kıbrıs’ta Uçuş Kontrol Merkezi’nin Tavanı Çöktü.. 1 Yaralı

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı Akropoli\'de bulunan Uçuş Kontrol Merkezi tavanının çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:43
Güney Kıbrıs’ta Uçuş Kontrol Merkezi’nin Tavanı Çöktü.. 1 Yaralı

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı Akropoli'de bulunan Uçuş Kontrol Merkezi tavanının çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

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Rum haber kaynakları, Uçuş Kontrol Merkezi’ndeki tavanın bir kısmının çökmesi sonucu, şans eseri ciddi yaralanmaların meydana gelmediğini belirtti. Tavanın çökmesi sonucu ellerinden ve başından yaralanan bir memur, tedavi için Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırıldı.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun olay yerine gitmesi bekleniyor.

(FK/FEZ)

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