Güney Kıbrıs’ta Uçuş Kontrol Merkezi’nin Tavanı Çöktü.. 1 Yaralı

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı Akropoli'de bulunan Uçuş Kontrol Merkezi tavanının çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.
Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun olay yerine gitmesi bekleniyor.
(FK/FEZ)
Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı Akropoli\'de bulunan Uçuş Kontrol Merkezi tavanının çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.
Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı Akropoli'de bulunan Uçuş Kontrol Merkezi tavanının çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.
Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun olay yerine gitmesi bekleniyor.
(FK/FEZ)