Güney Kıbrıs’ta Üç Yeni Vaka Daha

Lefkoşa, 10 Eylül 2020 (.): Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı son 24 saate 3 vaka daha tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığına dayandırılarak Cyprus Mail gazetesinin online sitesinde yayınlanan habere göre, 3 yeni vakaya son 24 saate yapılan 2 bin 452 test sonucu rastlandı. Toplam vaka sayısı bin 517’ye çıktı.

Haberde, üç vakanın da yakın geçmişte seyahat eden 576 kişiye yapılan test sonucu ortaya çıktığı kaydedildi.

Bir vakanın 20 Ağustos’ta daya dönen Güney Kıbrıs sakini Hint olduğu, şahsın herhangi bir semptom göstermediği; bir vakanın 12 gündür karantinada tutulan Güney Afrika’dan gelen bir kişi üzerinde yapılan test sonucu ortaya çıktığı, bir kişinin de 5 Eylül’de İngiltere’den gelen kişi üzerinde bazı semptomlar göstermesi sonrası yapılan test sonucu tespit edildiği kaydedildi.

(ID/FG)