Güney Kıbrıs’ta Üç Yeni Vaka Daha

Lefkoşa, 10 Eylül 2020 (.): Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı son 24 saate 3 vaka daha tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığına dayandırılarak Cyprus Mail gazetesinin online sitesinde yayınlanan habere göre, 3 yeni vakaya son 24 saate yapılan 2 bin 452 test sonucu rastlandı. Toplam vaka sayısı bin 517’ye çıktı.
Bir vakanın 20 Ağustos’ta daya dönen Güney Kıbrıs sakini Hint olduğu, şahsın herhangi bir semptom göstermediği; bir vakanın 12 gündür karantinada tutulan Güney Afrika’dan gelen bir kişi üzerinde yapılan test sonucu ortaya çıktığı, bir kişinin de 5 Eylül’de İngiltere’den gelen kişi üzerinde bazı semptomlar göstermesi sonrası yapılan test sonucu tespit edildiği kaydedildi.
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