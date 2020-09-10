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Güney Kıbrıs’ta Üç Yeni Vaka Daha

Lefkoşa, 10 Eylül 2020 (.): Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı son 24 saate 3 vaka daha tespit edildiğini açıkladı.

10 Eylül 2020 Perşembe 19:35
Güney Kıbrıs’ta Üç Yeni Vaka Daha
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Lefkoşa, 10 Eylül 2020 (.): Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı son 24 saate 3 vaka daha tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığına dayandırılarak Cyprus Mail gazetesinin online sitesinde yayınlanan habere göre, 3 yeni vakaya son 24 saate yapılan 2 bin 452 test sonucu rastlandı. Toplam vaka sayısı bin 517’ye çıktı.

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Haberde, üç vakanın da yakın geçmişte seyahat eden 576 kişiye yapılan test sonucu ortaya çıktığı kaydedildi.

Bir vakanın 20 Ağustos’ta daya dönen Güney Kıbrıs sakini Hint olduğu, şahsın herhangi bir semptom göstermediği; bir vakanın 12 gündür karantinada tutulan Güney Afrika’dan gelen bir kişi üzerinde yapılan test sonucu ortaya çıktığı, bir kişinin de 5 Eylül’de İngiltere’den gelen kişi üzerinde bazı semptomlar göstermesi sonrası yapılan test sonucu tespit edildiği kaydedildi.

(ID/FG)

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