

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Güney Kıbrıs’ta Sri Lanka Başkonsolosluğu açıldı. Açılış törenle yapıldı.

Fileleleftheros gazetesi, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Sri Lanka Başkonsolosluğunun açılış törenine, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Tilak Marapana’nın da katıldığını yazdı.

Habere göre her iki bakan, açılış sırasında iki ülke arasındaki işbirliğinde yeni bir faslın açıldığına dikkati çekti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı ayrıca, ileri sürdüğü “Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüne” destek belirtti.

Hristodulidis ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’taki Sri Lankalı kişilerin ve bu ülkeden olan iş gücünün, iki ülke arasındaki güçlü bağların geliştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

(FK/HA)