Güney Kıbrıs\'ta Polis Haberleri

Lefkoşa, 12 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta meydana gelen iki ayrı polisiye olayda, 2 kişinin çocuk pornografisi suçundan tutuklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisine bağlı bilişim suçları biriminin, Limasol sakini 42 yaşındaki bir kişiyi, çocuk pornografisi suçundan tutukladığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, Rum polisinin yine çocuk pornografisi suçundan 63 yaşındaki bir kişiyi tutukladığını ve bu kişinin hakkında 3 gün tutukluluk emrinin verildiği Larnaka Kaza Mahkemesi önüne çıkarıldığını belirtti.

TELEVİZYON KUTUSU İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU

Öte yandan Haravgi gazetesi, Baf sakini 33 yaşındaki bir kadının, hapishanede tutuklu bulunan eşine, televizyon kutusu içerisinde uyuşturucu götürmek suçundan tutuklandığını yazdı.

Gazete eşini ziyaret etmek için hapishaneye giden 33 yaşındaki kadının, içerisinde televizyonun bulunduğu kutuyla birlikte hapishaneye giriş yapmak istediğini ancak polisin daha önceden aldığı ihbar üzere kadının üzerinin arandığını, daha sonra yapılan aramada ise kutuda yer alan televizyon içerisinde 190 gr uyuşturucu tespit edildiğini belirtti.

Habere göre olayla ilgili olarak 33 yaşındaki kadının yanı sıra, kendisini arabayla hapishaneye getiren ancak sorgusu sırasında olaydan haberdar olmadığını söyleyen 64 yaşındaki kayınpederi de tutuklandı.

Haravgi gazetesi olayla ilgili olarak Limasol sakini 32 ve 36 yaşlarında olan iki de kadın tutuklandı.

(FK/ŞEB)