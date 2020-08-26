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Güney Kıbrıs’ta Pazartesi Yapılan Testlere Virüs Bulaşmış

30 POZİTİF VAKANIN, YAPILAN İKİNCİ TESTLE, 26’SI NEGATİF, 1’İ POZİTİF ÇIKTI. 3 TEST HENÜZ SONUÇLANMADI

26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:55
Güney Kıbrıs’ta Pazartesi Yapılan Testlere Virüs Bulaşmış
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30 POZİTİF VAKANIN, YAPILAN İKİNCİ TESTLE, 26’SI NEGATİF, 1’İ POZİTİF ÇIKTI. 3 TEST HENÜZ SONUÇLANMADI

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Lefkoşa, 26 Ağustos 20 (.): Güney Kıbrıs’ta Pazartesi duyurulan 30 pozitif vakaya yeniden yapılan test sonucunda sadece 1 kişinin pozitif, 26 kişinin ise negatif olduğunun belirlendiği açıklandı. 

Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, vaka sayısındaki dikkat çekici artıştan dolayı başlattığı soruşturma sonunda, sözleşmeli bir özel laboratuvarda yapılan sözkonusu testlere virüs bulaştığının belirlendiğini belirtti.
Rum radyosunun haberine göre, 24 Ağustos’ta yurtdışından dönen 30 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği açıklamasını geri çeken Sağlık Bakanlığı, yapılan yanlıştan dolayı özür diledi.

Bakanlık açıklamasında, 24 Ağustos’ta 17’si Yunanistan’ın Mikonos bölgesinden, 10’u Hollanda’dan, 2’si İngiltere’den ve 1’i de Hırvatistan’dan dönen 30 kişiden alınan örneklere, sözleşmeli bir özel laboratuvarda yapılan test sırasında virüs bulaştığı kaydedildi.
Pozitif çıkan 30 kişiye ikinci test yapıldığı ve şu ana kadar sonucu çıkan 27 testten yalnız 1’inin pozitif olduğu, geriye kalan 3 testin sonucunun da gün içerisinde alınacağı bilgisi verildi.  
(ŞA/FEZ) 
 

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