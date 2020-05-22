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Güney Kıbrıs’ta Normale Dönüş Süreci

NORMAL YAŞAMA DÖNÜŞ DÜN BAŞLADI 

22 Mayıs 2020 Cuma 12:11
Güney Kıbrıs’ta Normale Dönüş Süreci
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NORMAL YAŞAMA DÖNÜŞ DÜN BAŞLADI 
Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Güney Kıbrıs’ta koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılması süreci çerçevesinde, dün, sıcak havanın Kıbrıslı Rumları dışarı çıkma hakkından alıkoymadığı belirtildi. 
Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan  dışarı çıkmak için cep telefonuyla mesaj gönderilmesi uygulamasının dün itibarıyla sona erdiğini, bununla birlikte kuaförlerin, berberlerin, güzellik merkezlerinin, dövme salonlarının  da açıldığını yazdılar.
Haberi manşetten “Ve Hayat Maske ve Dezenfektanla Devam Ediyor-Karantinadan Çıkma Prömiyerinde Rahatlama ve Tereddüt” başlıklarını kullanırken iç sayfada “Backto Life, BacktoReality” başlığını kullandı.
Gazete dünkü günün odağında kuaförlerin, berberlerin, güzellik salonlarının bulunduğunu yazdı.
Kıbrıslıların, erkek ve kadınların ilk gün, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından, “insana benzemeyi” tercih ettiğini yazan gazete, bir çok kişinin kesik ve boyanmış saçlarla fotoğraflar paylaştığını belirtti. 
Sıcak havayla birlikte iç mekanlarda oturma yasağının, bir kimsenin kafe veya yemek için bir yere gitmesi caydırıcı etken olduğunu belirten gazete ancak geceleyin, dış mekanlarda oturma olanağı nedeniyle hareketliliğin arttığını yazdı.
Gazete kendi gözlemlerine dayanarak maskenin birçok kişi tarafından takıldığını bununla birlikte maske takmayan grupların da bulunduğuna dikkat çekti. 
Gazete haberi destekleyen fotoğraflara da yer verdi. 
Alithia gazetesi haberi  “Özgürlüğün İlk Günü-Sanki Kutlama Noel Gibiydi” başlıklarıyla aktarırken, bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ikinci aşamasının dün başlamasıyla birlikte herkesin yüzünde bir sevincin bulunduğunu belirtti. 
Gazete dün itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin de sıralara döndüğünü yazdı.
Habere göre Güney Kıbrıs’ta bulunan 6 bin eğlence merkezinden, 2 bin tanesi dün itibarıyla yeniden faaliyete geçti. 

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Gazete haberinde, yarın itibarıyla plajların ve ibadet alanlarının da açılacağını anımsattı.
Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Kafeler ve Restoranlar Şehirleri Canlandırdı” başlığıyla aktardı. 
ANASTASİADİS AİLESİYLE BİRLİKTE DIŞARIDA YEMEK YEDİ 
Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in, dün akşam Güney Lefkoşa’daki surlar içi bölgesindeki bir tavernanın bahçesinde ailesiyle birlikte yemek yediğini yazdı.
Habere göre Anastasidis “güvenli mutlu özgürlük” mesajı verdi. 
KARANTİNA DÖNEMİNDE 16,1 MİLYON SMS ONAYLANDI 
Alithia gazetesi Rum Yenilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı’nın verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta 26 Mart-20 Mayıs dönemini kapsayan karantina sürecinde, toplam 16.1 milyon SMS mesajının onaylandığını yazdı.
Gazete bu mesajların dışarıya çıkma izni için atıldığını da anımsattı.
PRODROMU “ATEŞLER YAKTI” 
Öte yandan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Eğitim Bakanlığı’nın, engelli çocukların, diğer çocuklar gibi, okullara dönmemesi yönünde almış olduğu kararın tepkilere neden olduğunu yazdı.
Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun tepkilere ise bu kararın uzmanların vurgulamaları temelinde alındığına dair açıklama yaptığını yazan gazete epidemiyoloji grubunun ise hiçbir zaman kendilerinden bu konuda görüş istenmediğini dile getirdiğini belirtti. 
Gazete ailelerin, partilerin ve diğer yetkililerin, dün itibarıyla bu karara yoğun tepki gösterdiklerini yazdı.

(FK/ŞEB)


 

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