banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120021
ALTIN
306.470
DOLAR
6.0482
STERLİN
7.8544
EURO
6.5824
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Cesaretiniz var mı?
Cesaretiniz var mı?
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !

Güney Kıbrıs’ta Medeni Usul Hukukunda Değişiklik Planlanıyor

Lefkoşa, 13 Şubat 20 : Güney Kıbrıs’ta 1956 yılından kalma olan medeni usul hukukunda değişiklik yapılmasının planlandığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta Medeni Usul Hukukunda Değişiklik Planlanıyor

Lefkoşa, 13 Şubat 20 : Güney Kıbrıs’ta 1956 yılından kalma olan medeni usul hukukunda değişiklik yapılmasının planlandığı bildirildi.

13 Şubat 2020 Perşembe 10:41
Güney Kıbrıs’ta Medeni Usul Hukukunda Değişiklik Planlanıyor

Lefkoşa, 13 Şubat 20 : Güney Kıbrıs’ta 1956 yılından kalma olan medeni usul hukukunda değişiklik yapılmasının planlandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, mahkemeye başvuru prosedüründen başlayıp, mahkemelerin işleyiş biçimine kadar olan tüm konuları kapsayan bu kurumsal değişiklikle ilgili dün, Rum Yüksek Mahkemesi’nde, Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu’ndan yetkililerin de yer aldığı bir toplantı yapıldığını yazdı.
Haberde, Avrupa Konseyi ile Komisyonu’nun, çalışmanın ileriye götürülmesi için maddi katkı da dahil her türlü desteği vereceği kaydedildi.

banner317
(GE/ÖK)
*********
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de enginarlar ve kabaklar da dondan zarar gördü
Güney’de enginarlar ve kabaklar da dondan zarar gördü
Güney Kıbrıs’ta 20 Tane “gyps Fulvus” Türü Akbaba Bulunuyor
Güney Kıbrıs’ta 20 Tane “gyps Fulvus” Türü Akbaba Bulunuyor
Larnaka Limanı Geçici Olarak “savaş Limanı” Oluyor
Larnaka Limanı Geçici Olarak “savaş Limanı” Oluyor
Güney Kıbrıs’ın En Büyük Güneş Parkı Faaliyete Geçti
Güney Kıbrıs’ın En Büyük Güneş Parkı Faaliyete Geçti
Anastasiadis Ab Konseyi Başkanı’yla Göç Konusunu Görüştü
Anastasiadis Ab Konseyi Başkanı’yla Göç Konusunu Görüştü
Kapalı Maraş’ta Yapılacak Toplantı Rum Basınında
Kapalı Maraş’ta Yapılacak Toplantı Rum Basınında
Güney Kıbrıs’ta Şikeli Maçlarla İlgili Gözaltına Alınan 2 Kişiye 8’er Gün Tutukluluk
Güney Kıbrıs’ta Şikeli Maçlarla İlgili Gözaltına Alınan 2 Kişiye 8’er Gün Tutukluluk
Rum Hükümet Sözcüsü, TC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını yorumladı
Rum Hükümet Sözcüsü, TC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını yorumladı
Papadakis’in Edek’ten ihraç edilmesinin ardından Edek’te kriz derinleşiyor
Papadakis’in Edek’ten ihraç edilmesinin ardından Edek’te kriz derinleşiyor
Rum tarafındaki devlet yetkililerinin yıllık maaşları
Rum tarafındaki devlet yetkililerinin yıllık maaşları

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim