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Güney Kıbrıs’ta Kovid-19 Testi Yaptırmayanlar Baş Ağrısı

Lefkoşa, 1 Ekim 20 : Güney Kıbrıs’ta, dün açıklanan vaka sayısında düşüş yaşanmasıyla birlikte temaslılar ile ilgili yaşanan sorunların devam ettiği belirtildi.

01 Ekim 2020 Perşembe 14:49
Güney Kıbrıs’ta Kovid-19 Testi Yaptırmayanlar Baş Ağrısı
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Lefkoşa, 1 Ekim 20 : Güney Kıbrıs’ta, dün açıklanan vaka sayısında düşüş yaşanmasıyla birlikte temaslılar ile ilgili yaşanan sorunların devam ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, daha önce teyit edilen vakaların temaslılarının, test yapmayı ret etmelerinin ya da Rum Sağlık Bakanlığı’nın sürekli çağrılarına rağmen ev karantinasından kaçınmalarının baş ağrısı yaratmaya devam ettiğini yazdı.

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Gazete bu kişilerin kamu sağlığını tehlikeye attığını da belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Güney Kıbrıs’ta dün 12 olarak açıklanan vakalarla ilgili bilgilere de yer verdi.

(FK/ŞEB)

 

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