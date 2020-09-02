Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Nedeniyle Bir Ölüm, İki Yeni Vaka

VAKALARIN SONBAHARDA ÇOĞALACAĞI ÖNGÖRÜSÜ

Lefkoşa, 2 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’taki koronavirüs kaynaklı dünkü vaka sayıları Rum basınında yer aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta yapılan 2 bin 646 test sonucunda 2 yeni vakaya rastlandığını yazarken sağlık sorunu geçmişi bulunan 77 yaşındaki bir adamın da, tedavi gördüğü “Mağusa Hastanesi”nde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar nihai ölüm nedeni Covid-19 olan kişi sayısının 21’e, “SARS-CoV-2” pozitif olup da hayatını kaybedenlerin sayısının ise 28’e yükseldiğini yazan gazete Covid-19 nedeniyle ölen 21 kişiden, 73 yaş ortalamasıyla, 15’inin erkek, 6’sının ise kadın olduğunu belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta, dün çıkan 2 yeni vakayla birlikte, toplam vaka sayısı bin 490’a ulaştı.

TSİUTİS: “VAKALAR SONBAHARDA ARTACAK”

Habere göre, Avrupa Üniversitesi’nde akademisyen olan, aynı zamanda enfeksiyon kontrolünde uzmanlaşmış bir patolog olan Yardımcı Doçent Dr. Konstantinos Tsiutis, sonbahar ve kış aylarında koronavirüs vaka sayılarının artış göstereceğini ancak bunu göğüslemeye hazır olduklarını belirtti.

Tsiutis, sağlık sisteminin deneyimle donatıldığını, halkın ise virüse karşı korunma tedbirleri konusunda eğitildiğini ifade etti.

Şu anda şekillenmekte olan süreçten dolayı duyduğu iyimserliği dile getiren Tsiutis, bunun; muhtemelen Ağustos ayı başında alınan tedbirlerden kaynaklandığını da söyledi.

ÜLKE KATEGORİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, ülkeye giriş koşullarının düzenlenmesiyle ilgili epidemiyolojik görüntülerin baz alınmasıyla hazırlanan ülkeler listesinde değişikliğe gidildiğini yazdı.

Gazete, buna göre, “A” kategorisinde bulunan Macaristan, Slovakya, Slovenya ve Lihtenştayn’ın “B”; “B” kategorisindeki Monako ve Ruanda’nın “C”, Avustralya’nın ise “B” kategorisinden “A” ya alındığını yazdı.

Habere göre, bu düzenlemeler cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

(FK/FEZ)