Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Konusunda Broşür

Lefkoşa, 6 Şubat 20 (.): Rum Sağlık Bakanlığı, koronavirüs konusunda halkı ve Güney Kıbrıs’a gerek hava ve deniz limanlarından, gerekse sınır kapılarından giriş yapacak kişileri bilinçlendirmek amacıyla broşür yayımladı.

Filelefteros gazetesi söz konusu broşürlerin, Yunanca, Türkçe, İngilizce ve Çince yayımlandığını belirtti.

Gazete aynı haberinde, koronavirüs konusunda alınan tedbirlerle ilgili olarak bugün Meclis’e de bilgi verileceğini yazdı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerin yanı sıra polisin de alarmda olduğunu yazan gazete, Rum Polisi Basın Sözcüsü’nün konuyla alakalı açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, polisin aktif olarak kontrollere müdahil olmakla birlikte rolünün ise sağlık hizmetlerine yardım etmek olduğunu ifade etti.

Sınır kapılarında, polisin, Güney Kıbrıs’a giriş yapan kişilere, sağlık birimleri tarafından hazırlanan soruların yönetildiğini ifade eden Andreu, havalimanlarında ise Çin’den gelen yolcuların tespit edilmesi amacıyla yolcu listelerinin kontrol edildiğini belirtti.

Gazete, devlet hastanelerinin şüpheli veya teyit edilmiş bir vakayla karşı karşıya kalmaya hazır olup olmadığına ilişkin olarak ise doktor ve hemşire temsilcilerinin açıklama yaptığını ve tüm gerekli tedbirlerin alındığını ifade ettiklerini yazdı.

(FK/GÜL)