Güney Kıbrıs’ta İlk Bira Üretim Yeri Baf’a Bağlı Kisonerga’da…

Lefkoşa, 18 Ağustos 2020 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’ta ilk bira üretim yerinin Baf’a bağlı Kisonerga bölgesinde olduğu belirtildi.
Rum Eski Eserler Daires’ine göre, Güney Kıbrıs’ta ilk bira üretim yerinin Kisonerga bölgesinde bulunduğunu yazan Haravgi ve diğer gazeteler, Kisonerga köyü ihtiyar heyetinin, Baf’a bağlı Skalia bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan buluntuları çok önemli olarak nitelendirdiğini kaydetti.
Gazeteye göre, Kisonerga ihtiyar heyeti başkanı Rum haber ajansı KİPE’ye açıklamasında, 2016’da Skalia bölgesinde bira üretim tesisleri, büyük ocaklar ve tekstille ilgili tesisler ve tahıl işleme tesislerinin bulunduğu 1100 metrekarelik bir yerleşim bulunduğunu belirtti.
Haberde, Skalia bölgesindeki kazı alanında bir heykel bulunduğu da belirtildi.
Gazete, Kisonerga’daki arkeolojik bulgular arasında, 9 bin 500 yıllık yegane antik kuyular bulunduğunu da ekledi.
(İY/FEZ)
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