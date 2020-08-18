Güney Kıbrıs’ta İlk Bira Üretim Yeri Baf’a Bağlı Kisonerga’da…

Lefkoşa, 18 Ağustos 2020 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’ta ilk bira üretim yerinin Baf’a bağlı Kisonerga bölgesinde olduğu belirtildi.

Rum Eski Eserler Daires’ine göre, Güney Kıbrıs’ta ilk bira üretim yerinin Kisonerga bölgesinde bulunduğunu yazan Haravgi ve diğer gazeteler, Kisonerga köyü ihtiyar heyetinin, Baf’a bağlı Skalia bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan buluntuları çok önemli olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Gazeteye göre, Kisonerga ihtiyar heyeti başkanı Rum haber ajansı KİPE’ye açıklamasında, 2016’da Skalia bölgesinde bira üretim tesisleri, büyük ocaklar ve tekstille ilgili tesisler ve tahıl işleme tesislerinin bulunduğu 1100 metrekarelik bir yerleşim bulunduğunu belirtti.

Haberde, Skalia bölgesindeki kazı alanında bir heykel bulunduğu da belirtildi.



Gazete, Manchester Üniversitesi tarafından Skalia bölgesindeki Kisonerga’da gerçekleştirilen 2017 yılı kazılarının sona ermesiyle birlikte, Rum Eski Eserler Dairesi tarafından yapılan hesaplamalara göre, bölgeyi, Kıbrıs’taki Bakır Çağ’ının (M.Ö 2500-M.Ö 1600) en uzun ömürlü yerleşim yeri olarak sınıflandıran önemli bulgular tespit edildiğini de vurguladı.Gazete, Kisonerga’daki arkeolojik bulgular arasında, 9 bin 500 yıllık yegane antik kuyular bulunduğunu da ekledi.(İY/FEZ)**************