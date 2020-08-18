banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1094
ALTIN
477.368
DOLAR
7.3768
STERLİN
9.7770
EURO
8.7804
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi nesli
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi...
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
banner355

Güney Kıbrıs’ta İlk Bira Üretim Yeri Baf’a Bağlı Kisonerga’da…

Lefkoşa, 18 Ağustos 2020 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’ta ilk bira üretim yerinin Baf’a bağlı Kisonerga bölgesinde olduğu belirtildi.

18 Ağustos 2020 Salı 13:39
Güney Kıbrıs’ta İlk Bira Üretim Yeri Baf’a Bağlı Kisonerga’da…
banner337
banner351

Lefkoşa, 18 Ağustos 2020 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’ta ilk bira üretim yerinin Baf’a bağlı Kisonerga bölgesinde olduğu belirtildi.
Rum Eski Eserler Daires’ine göre, Güney Kıbrıs’ta ilk bira üretim yerinin Kisonerga bölgesinde bulunduğunu yazan Haravgi ve diğer gazeteler, Kisonerga köyü ihtiyar heyetinin, Baf’a bağlı Skalia bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan buluntuları çok önemli olarak nitelendirdiğini kaydetti.
Gazeteye göre, Kisonerga ihtiyar heyeti başkanı Rum haber ajansı KİPE’ye açıklamasında, 2016’da Skalia bölgesinde bira üretim tesisleri, büyük ocaklar ve tekstille ilgili tesisler ve tahıl işleme tesislerinin bulunduğu 1100 metrekarelik bir yerleşim bulunduğunu belirtti.
Haberde, Skalia bölgesindeki kazı alanında bir heykel bulunduğu da belirtildi.

banner341
Gazete, Manchester Üniversitesi tarafından Skalia bölgesindeki Kisonerga’da gerçekleştirilen 2017 yılı kazılarının sona ermesiyle birlikte, Rum Eski Eserler Dairesi tarafından yapılan hesaplamalara göre, bölgeyi, Kıbrıs’taki Bakır Çağ’ının (M.Ö 2500-M.Ö 1600) en uzun ömürlü yerleşim yeri olarak sınıflandıran önemli bulgular tespit edildiğini de vurguladı.
Gazete, Kisonerga’daki arkeolojik bulgular arasında, 9 bin 500 yıllık yegane antik kuyular bulunduğunu da ekledi. 
(İY/FEZ)                                
**************
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlığı İçin 107 Başvuru
“kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlığı İçin 107 Başvuru
İngiltere’den Güney Kıbrıs’a Yeni Uçuşlar Başladı
İngiltere’den Güney Kıbrıs’a Yeni Uçuşlar Başladı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Güney Kıbrıs’ta
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Güney Kıbrıs’ta
Biyometrik kimlik kartlarının yeni versiyonu dağıtılmaya başlandı
Biyometrik kimlik kartlarının yeni versiyonu dağıtılmaya başlandı
Güney Kıbrıs’ta yeni kovid-19 tedbirleri
Güney Kıbrıs’ta yeni kovid-19 tedbirleri
Rum Sözcü'den gündemdeki konularla ilgili açıklama
Rum Sözcü'den gündemdeki konularla ilgili açıklama
Ciberunda Halk Örgütü Binasına Saldırı
Ciberunda Halk Örgütü Binasına Saldırı
Estonya Güney Kıbrıs’tan Gidenlere 14 Gün Karantina Uygulayacak
Estonya Güney Kıbrıs’tan Gidenlere 14 Gün Karantina Uygulayacak
“çocuklara Kötü Muamele Korkutuyor”
“çocuklara Kötü Muamele Korkutuyor”
Hristodulidis: “BM’nin eşit mesafe yaklaşımı yanlış”
Hristodulidis: “BM’nin eşit mesafe yaklaşımı yanlış”

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim