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Güney Kıbrıs’ta Golf Turnuvası

Lefkoşa, 1 Eylül 20 : Avrupa’daki üç temel golf turunun yönetimini üstlenmiş oluşum PGA European Tour himayesinde, Güney Kıbrıs’ta öne çıkan golf turnuvalarından birinin gerçekleştirileceği belirtildi. 

01 Eylül 2020 Salı 12:39
Güney Kıbrıs’ta Golf Turnuvası
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Lefkoşa, 1 Eylül 20 : Avrupa’daki üç temel golf turunun yönetimini üstlenmiş oluşum PGA European Tour himayesinde, Güney Kıbrıs’ta öne çıkan golf turnuvalarından birinin gerçekleştirileceği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta “Aphrodite Hills Resort” isimli golf sahasında, 26 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında iki hafta sürecek golf turnuvasına, dünya sıralamasında önemli yere sahip olan sporcuların katılacağını yazdı.
Güney Kıbrıs’ta belki de ilk kez bu kadar büyük bir spor organizasyonun gerçekleştirileceğini yazan gazete turnuva ödülünün ise 2 milyon Euro olduğunu belirtti. 

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Habere göre turnuvada ayrıca aralarında televizyon kanalları, resmi spor kurumları ve özel sağlık ekipleri de dahil olmak üzere yaklaşık 500 kişiden oluşan  PGA European Tour ekibi de yer alacak. 
(FK/HÖ)
 

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