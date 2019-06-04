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Güney Kıbrıs’ta “diplomasi Akademisi” Kurulması Planlanıyor

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’taki üniversitelerin rektörlükleriyle birlikte, yetkili devlet makamlarıyla işbirliği içerisinde, Orta Doğu ve Arap Körfezi ülkelerinden öğrenci çekmek için başlatılacak kampanyaya katkı koymaya hazır olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ta “diplomasi Akademisi” Kurulması Planlanıyor

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’taki üniversitelerin rektörlükleriyle birlikte, yetkili devlet makamlarıyla işbirliği içerisinde, Orta Doğu ve Arap Körfezi ülkelerinden öğrenci çekmek için başlatılacak kampanyaya katkı koymaya hazır olduğunu söyledi.

04 Haziran 2019 Salı 08:31
Güney Kıbrıs’ta “diplomasi Akademisi” Kurulması Planlanıyor

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’taki üniversitelerin rektörlükleriyle birlikte, yetkili devlet makamlarıyla işbirliği içerisinde, Orta Doğu ve Arap Körfezi ülkelerinden öğrenci çekmek için başlatılacak kampanyaya katkı koymaya hazır olduğunu söyledi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, “Kıbrıs Üniversitelerinin Rektörlükleri Zirvesi Genel Kurulu”nda konuşan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta “Diplomasi Akademisi” kurulmasının da planlandığını ve AB’nin, akademinin kurulmasının finansmanını üstlenmeye ilgi gösterdiğini kaydetti.

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Habere göre Hristodulidis, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Yatırımların Cezbedilmesi Örgütü (CİPA) ile birlikte, öğrencilerin Güney Kıbrıs’a çekilmesine yönelik eylem planı hazırlayacağını da belirtti.
(GE/ÖK)
 

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