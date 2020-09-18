banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
477.017
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.8085
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Güney Kıbrıs’ta Bir Öğretmenin Koronavirüs Testi Pozitif

Lefkoşa, 18 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta, Lefkoşa’daki bir okulda görev yapan öğretmenin Covid 19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

18 Eylül 2020 Cuma 18:09
Güney Kıbrıs’ta Bir Öğretmenin Koronavirüs Testi Pozitif
banner337
banner351

Lefkoşa, 18 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta, Lefkoşa’daki bir okulda görev yapan öğretmenin Covid 19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. 
Rum haber kaynakları, bahse konu öğretmenin testinin pozitif çıkması nedeniyle, Rum Sağlık Bakanlığı’nın öğretmenle temas eden öğretmenler ile öğrencileri zorunlu karantinaya aldığını belirtti.
Haberde, bu vakanın, perşembe günü açıklanan vakalar arasında olduğu ve daha önceden teyit edilen vakanın temas zincirinin takibi sonucunda belirlendiğinden de söz edildi. 

banner341
Habere göre öğretmenin görev yaptığı okul da ilaçlandı.
(FK/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 7 Yeni Covid-19 Vakası
Güney Kıbrıs’ta 7 Yeni Covid-19 Vakası
Guterres’in Açıklamasının Yankıları Sürüyor
Guterres’in Açıklamasının Yankıları Sürüyor
Anastasiadis’e Yeni Danışman
Anastasiadis’e Yeni Danışman
Rum Kesiminde Maske Ve Sıcak Hava Öğrencilerde Problem Yaratıyor
Rum Kesiminde Maske Ve Sıcak Hava Öğrencilerde Problem Yaratıyor
Perde Gerisindeki İstişarelerin Artmakta Olduğu Haber Verildi
Perde Gerisindeki İstişarelerin Artmakta Olduğu Haber Verildi
Fransa Avrupa İşleri Bakanı Güney Kıbrıs’ta
Fransa Avrupa İşleri Bakanı Güney Kıbrıs’ta
9 Düzensiz Mülteci 2 Tutuklama
9 Düzensiz Mülteci 2 Tutuklama
Avrupa Kurtarma Fonu’ndan 968 Milyon Euro
Avrupa Kurtarma Fonu’ndan 968 Milyon Euro
Yorgos Gavriil’in eserlerinin kopardığı gürültü sürüyor
Yorgos Gavriil’in eserlerinin kopardığı gürültü sürüyor
Terörizm Suçlamasıyla Tutuklu Bulunan Şahıs Serbest Bırakıldı
Terörizm Suçlamasıyla Tutuklu Bulunan Şahıs Serbest Bırakıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim