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Güney Kıbrıs’ta Artık Telefonlar Dinlenebilecek

Lefkoşa, 25 Ocak 20 : Rum Meclisi’nin dün aylardır süren istişarelerin ardından, telefon konuşmalarının dinlenmesine izin verecek yasayı onayladığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta Artık Telefonlar Dinlenebilecek

Lefkoşa, 25 Ocak 20 : Rum Meclisi’nin dün aylardır süren istişarelerin ardından, telefon konuşmalarının dinlenmesine izin verecek yasayı onayladığı bildirildi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 10:02
Güney Kıbrıs’ta Artık Telefonlar Dinlenebilecek

Lefkoşa, 25 Ocak 20 : Rum Meclisi’nin dün aylardır süren istişarelerin ardından, telefon konuşmalarının dinlenmesine izin verecek yasayı onayladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, ilgili yasa uyarınca, şahsi telefonlardaki gizliliğin, Rum Başsavcılığı kararıyla terör, planlı cinayet, insan ticareti, çocuk pornosu, uyuşturucu ticareti, rüşvet ve devletin parasıyla ilgili meselelerin söz konusu olması durumunda kaldırılabileceğini yazdı.

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Rum Meclisi’nde yapılan oylamada, çekimser kalan AKEL ile EDEK dışındaki tüm partilerin olumlu oy verdiğini belirten gazete, AKEL’in, bu yasa ile Rum Başsavcılığına “süper yetki” verildiğini savunduğunu yazdı.

Gazete, telefon dinleyecek polis mensuplarının veya Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) yetkililerinin, telefon dinlemelerle ilgili yasal sınırları ihlal etmeleri halinde, 10 yıl hapis cezası ve/veya 100 bin Euro para cezasına çarptırılacaklarını kaydetti.

(GE/FEZ)

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