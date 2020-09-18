Güney Kıbrıs’ta 7 Yeni Covid-19 Vakası

Lefkoşa, 18 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yapılan 3039 test sonucunda 7 yeni Covid-19 vakası saptandı.Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 1565’e ulaştı.

(FK/ŞEB)

