Lefkoşa, 18 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yapılan 3039 test sonucunda 7 yeni Covid-19 vakası saptandı.
Güney Kıbrıs’ta 7 Yeni Covid-19 Vakası
Lefkoşa, 18 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yapılan 3039 test sonucunda 7 yeni Covid-19 vakası saptandı.
18 Eylül 2020 Cuma 18:31
Lefkoşa, 18 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yapılan 3039 test sonucunda 7 yeni Covid-19 vakası saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 1565’e ulaştı.
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