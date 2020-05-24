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Güney Kıbrıs’ta, 75 Günden Sonra Dün Vaka Sayısı Sıfırlandı

Lefkoşa, 24 Mayıs 2020 : Güney Kıbrıs’ta ilk vakanın görüldüğü 9 Mart’tan bu yana ilk kez dün Covid-19 vaka sayısı çıkmadı.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:15
Güney Kıbrıs’ta, 75 Günden Sonra Dün Vaka Sayısı Sıfırlandı
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Lefkoşa, 24 Mayıs 2020 : Güney Kıbrıs’ta ilk vakanın görüldüğü 9 Mart’tan bu yana ilk kez dün Covid-19 vaka sayısı çıkmadı.

Alithia gazetesi “Vakaları Sıfırladık” başlıklı haberinde, yapılan testler sonucunda dün Güney Kıbrıs’ta hiç pozitif vaka çıkmadığını ve epidemiyoloji uzmanlarının da vakaların sıfırlanmasını beklediğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 414 test sonucunda hiç pozitif Covid-19 vakasına rastlanmadığını yineleyen gazete, vaka sayısının toplam 927 olduğunu anımsattı.

Referans hastanesi olarak da bilinen “Mağusa” bölgesindeki hastanede 5 kişinin tedavi görmekte olduğunu belirten gazete, bu kişilerden 1’inin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade etti.

Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde iki hastanın solunum cihazına bağlı tedavi görmekte olduğunu kaydeden gazete, aynı bölümde solunum cihazına bağlı olmayan iki hastanın tedavisinin sürdüğünü de ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Gevşeme Konusunda Endişe” başlıklı haberinde, Rum tarafındaki epidemiyoloji uzmanlarının ülke olarak koronavirüsünden kurtulmadıklarını ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladıklarını iletti.

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Gazete aynı haberinin içerisinde, Güney Kıbrıs’ta, yurt dışından gelenlerin alındığı  14 günlük karantina sürecinin yarın sona ereceğini de anımsattı.

ANASTASİADİS

Politis gazetesinin haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de Güney Kıbrıs’ta vaka sayısının sıfırlanması üzerine dün Twitter’da bir paylaşımda bulundu.

Gazeteye göre, Anastasiadis paylaşımında “vatandaşlarımızın sorumluluk duygusu aynı zamanda bilim insanları ile ön saftaki çalışanlarımızın mücadelesi, bugün sıfır vaka kaydedilmesine yol açtı. Size teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu da vaka sayısının sıfırlanması üzerine “Herkesin çabası sonuç verdi. Aynı kararlılıkla devam ediyoruz” yorumunda bulundu.

PLAJLAR İNSAN DOLDU

Gazete ayrıca, yeniden faaliyete çektikleri ilk günde, Rum kesimindeki plajların dün insan dolduğunu da yazdı.

(İY/FEZ)                           

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