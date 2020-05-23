banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186
banner339
İki ithal sebzede limit üstü bitki koruma ürünü!
SAĞLIĞIMIZLA OYNUYORLAR!
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi başarı öyküsünü yazdı”
ERHÜRMAN'DAN DEĞERLENDİRME
Özersay: ‘Kapanma kararı gibi açılma kararı da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek’
ÖZERSAY'DAN DEĞERLENDİRMELER
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Güney Kıbrıs’ta 4 Yeni Vaka, 1’i Okuldan

Lefkoşa, 23 Mayıs 20 : Güney Kıbrıs’ta dün 4 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, vakalardan 1’nin ise okuldan çıktığı belirtildi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:24
Güney Kıbrıs’ta 4 Yeni Vaka, 1’i Okuldan
banner337
banner345

Lefkoşa, 23 Mayıs 20 : Güney Kıbrıs’ta dün 4 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, vakalardan 1’nin ise okuldan çıktığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yapılan toplam bin 970 test neticesinde dün 4 yeni koronavirüs vakasını tespit edildiğini, toplam vaka sayısının ise 927’ye yükseldiğini yazdı.

banner341
Habere göre kuaför, berber, güzellik salonları, dövme salonları ve yeme-içme yerlerine yönelik yapılan testler sonucu yeme-içme yerlerinden  2 vaka, öğrenciler ve okul personeline yönelik testlerden, öğrenci olan  1 vaka tespit edildi. Diğer vaka ise genel hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarına yönelik yapılan testlerden belirlendi.

 

(FK/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’taki Havalimanları Ve Oteller Açılıyor
Güney Kıbrıs’taki Havalimanları Ve Oteller Açılıyor
Güney'de 4 yeni koronavirüs pozitif vaka
Güney'de 4 yeni koronavirüs pozitif vaka
Güney’deki Hava Limanları 9 Haziran’dan İtibaren İki Aşamalı Açılıyor
Güney’deki Hava Limanları 9 Haziran’dan İtibaren İki Aşamalı Açılıyor
Yunanistan’da Eğitim Gören Rum Öğrenciler Okullarına Dönüyor
Yunanistan’da Eğitim Gören Rum Öğrenciler Okullarına Dönüyor
Aya Napa’da Kktc Tur Reklamları
Aya Napa’da Kktc Tur Reklamları
Güney Kıbrıs’ta Normale Dönüş Süreci
Güney Kıbrıs’ta Normale Dönüş Süreci
Sınır Kapılarının Açılması Konusu Rum Basınında
Sınır Kapılarının Açılması Konusu Rum Basınında
Güney Kıbrıs'ta bir yeni vaka…
Güney Kıbrıs'ta bir yeni vaka…
Güney Kıbrıs’ta havalimanlarının 9 Haziran’da açılması gündemde
Güney Kıbrıs’ta havalimanlarının 9 Haziran’da açılması gündemde
Geçiş kapıları konusunda hareketlilik
Geçiş kapıları konusunda hareketlilik

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim