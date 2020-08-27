Güney Kıbrıs’ta 405 Okula Güneş Paneli

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Güney Kıbrıs’ta, ana okul, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 405 okula güneş panelleri kurulacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Elektrik İdaresi (AİK) aracılığıyla okullara kurulacak güneş panelleriyle birlikte 4.85 megavat elektrik üretilmesinin planlandığını yazdı.

Çalışmaların, Rum Eğitim Bakanlığı’yla anlaşma imzalayan AİK tarafından üstlenileceğini yazan gazete, çalışmaların 2021 yılı sonundan önce tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.



Gazete, çalışmalarla ilgili ödeneğin 8.3 milyon Euro olarak hesaplandığını da yazdı.(FK/FEZ)