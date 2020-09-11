Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka

Lefkoşa, 11 Eylül 20 (TAK): Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3108 test yapıldığı, bu testlerden üçünün pozitif çıktığı açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta son vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 1520’ye yükseldi.
(CYRUSMAİL/FG)
Lefkoşa, 11 Eylül 20 (TAK): Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3108 test yapıldığı, bu testlerden üçünün pozitif çıktığı açıklandı.
Lefkoşa, 11 Eylül 20 (TAK): Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3108 test yapıldığı, bu testlerden üçünün pozitif çıktığı açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta son vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 1520’ye yükseldi.
(CYRUSMAİL/FG)