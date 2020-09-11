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Güney Kıbrıs’ta 3 Yeni Vaka

Lefkoşa, 11 Eylül 20 (TAK): Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3108 test yapıldığı, bu testlerden üçünün pozitif çıktığı açıklandı.

11 Eylül 2020 Cuma 18:55
Güney Kıbrıs’ta 3 Yeni Vaka
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Lefkoşa, 11 Eylül 20 (TAK): Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3108 test yapıldığı, bu testlerden üçünün pozitif çıktığı açıklandı.

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Vakalardan birinin herhangi bir semptom göstermeyen bir kişi olduğu, diğer ikisininse önceki vakaların temaslıları oldukları bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta son vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 1520’ye yükseldi.

(CYRUSMAİL/FG)

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