Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka

Lefkoşa, 11 Eylül 20 (TAK): Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3108 test yapıldığı, bu testlerden üçünün pozitif çıktığı açıklandı.

Vakalardan birinin herhangi bir semptom göstermeyen bir kişi olduğu, diğer ikisininse önceki vakaların temaslıları oldukları bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta son vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 1520’ye yükseldi.

(CYRUSMAİL/FG)