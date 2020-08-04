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Güney Kıbrıs’ta 3 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

Lefkoşa, 4 Ağustos 20 : Limasol’da 29 yaşındaki bir şahsın, Pazar akşamı tasarrufunda bulundurduğu 374 gram hintkeneviri nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

04 Ağustos 2020 Salı 12:11
Güney Kıbrıs’ta 3 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı
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Lefkoşa, 4 Ağustos 20 : Limasol’da 29 yaşındaki bir şahsın, Pazar akşamı tasarrufunda bulundurduğu 374 gram hintkeneviri nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, polis çevirmesine takılan şahsın aracında yapılan aramada, hintkenevirinin yanı sıra bir adet hassas terazi ile 430 Euro bulunduğunu yazdı.
Haberde, şahsın dün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

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Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum polisinin Baf’ta, 25 ve 31 yaşındaki iki şahsın evine düzenlediği operasyonda, 620 gram hintkeneviri ile bir adet hintkeneviri fidesi bulduğu ve şahısları gözaltına aldığını yazdı.
Haberde, şahısların polis tarafından gözaltına alındıkları ve mahkemeye çıkarılacakları ifade edildi.
(GE/FEZ)
 

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