Güney Kıbrıs\'ta 29 Yeni Covid-19 Vakası Tespit Edilirken, 90 Yaşındaki Bir Kadının Hayatını Kaybetti

Lefkoşa, 6 Ekim 20 (.): Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde 29 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 90 yaşındaki bir kadının da hayatını kaybettiği bildirildi.

Rum haber kaynakları, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 3 bin 532 test sonucunda 29 yeni vaka tespit edildiğini belirtirken, toplam vaka sayısının da bin 876'ya ulaştığını duyurdu.

(İY/HA)