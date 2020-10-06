Güney Kıbrıs\'ta 29 Yeni Covid-19 Vakası Tespit Edilirken, 90 Yaşındaki Bir Kadının Hayatını Kaybetti

Lefkoşa, 6 Ekim 20 (.): Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde 29 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 90 yaşındaki bir kadının da hayatını kaybettiği bildirildi.
(İY/HA)
Lefkoşa, 6 Ekim 20 (.): Güney Kıbrıs\'ta son 24 saat içerisinde 29 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 90 yaşındaki bir kadının da hayatını kaybettiği bildirildi.
Lefkoşa, 6 Ekim 20 (.): Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde 29 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 90 yaşındaki bir kadının da hayatını kaybettiği bildirildi.
(İY/HA)