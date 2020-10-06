banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1154
ALTIN
476.679
DOLAR
7.7740
STERLİN
10.0870
EURO
9.1603
Yeğenini de devlet memuru yapmayı ihmal etmemiş!
Yeğenini de devlet memuru yapmayı...
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan Arıklı
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan...
Erhürman daha emin daha sakin
Erhürman daha emin daha sakin
Sanat CB adaylarının umurunda bile değil
Sanat CB adaylarının umurunda bile...
banner376

Güney Kıbrıs\'ta 29 Yeni Covid-19 Vakası Tespit Edilirken, 90 Yaşındaki Bir Kadının Hayatını Kaybetti

Lefkoşa, 6 Ekim 20 (.): Güney Kıbrıs\'ta son 24 saat içerisinde 29 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 90 yaşındaki bir kadının da hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Ekim 2020 Salı 19:01
Güney Kıbrıs\'ta 29 Yeni Covid-19 Vakası Tespit Edilirken, 90 Yaşındaki Bir Kadının Hayatını Kaybetti
banner337
banner351

Lefkoşa, 6 Ekim 20 (.): Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde 29 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 90 yaşındaki bir kadının da hayatını kaybettiği bildirildi.

banner341
Rum haber kaynakları, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 3 bin 532 test sonucunda 29 yeni vaka tespit edildiğini belirtirken, toplam vaka sayısının da bin 876'ya ulaştığını duyurdu.

(İY/HA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Larnaka Tuz Gölü yakınlarına park yeri inşa ediliyor
Larnaka Tuz Gölü yakınlarına park yeri inşa ediliyor
Güney'de karşılıksız çekler azalıyor
Güney'de karşılıksız çekler azalıyor
Güney'de koronavirüs tedbirlerine uyanlar azalıyor
Güney'de koronavirüs tedbirlerine uyanlar azalıyor
Türk tarafının yeni planlar hazırladığı iddiası
Türk tarafının yeni planlar hazırladığı iddiası
Chevron tarafından Noble Energy’nin satın alınması
Chevron tarafından Noble Energy’nin satın alınması
Neofitu diplomatik temaslarına devam ediyor
Neofitu diplomatik temaslarına devam ediyor
Güney Kıbrıs’ta 23 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 23 yeni vaka
Rum Ulusal Konsey Yarın Toplanıyor
Rum Ulusal Konsey Yarın Toplanıyor
Güney Kıbrıs'ta 13 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 13 yeni vaka
Stephen Lıllıe: “birleşik Krallık Kıbrıs Sorununun Çözüm Temellerinin Atılacağı Bir Altılı Görüşmeye Katılmaya Hazır”
Stephen Lıllıe: “birleşik Krallık Kıbrıs Sorununun Çözüm Temellerinin Atılacağı Bir Altılı Görüşmeye Katılmaya Hazır”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim