Güney Kıbrıs’ta 2019-2020 Futbol Sezonu Kapandı

Lefkoşa, 16 Mayıs 20 (.): Rum Futbol Federasyonu’nun (KOP), 2019-2020 sezonuyla ilgili kararı dün resmen verdiği ve sezonun sonlandırıldığını açıkladığı bildirildi.
Politis gazetesi, KOP’un aldığı kararda, hükümetin Covid-19 önlemleri göz önünde bulundurulduğunda, futbol liglerinin devam etmesinin mümkün olmadığının belirtildiğini yazdı.
Haberde, karara göre Güney Kıbrıs 1. Lig'deki takım sayısının 12'den 14’e çıkarıldığı belirtildi.
Gazete, Anorthosi takımının ise haklarını savunmak için dava açacağını yazdı.
(GE/FEZ)