Güney Kıbrıs Rusya’dan Yangın Söndürme Helikopteri Kiraladı

Lefkoşa, 21 Mayıs 19 : Güney Kıbrıs’ın Rusya’dan iki adet Kamov 32 tipi yangın söndürme helikopteri kiraladığı ve helikopterlerin birkaç gündür Güney Kıbrıs’ta bulunduğu haber verildi.

Helikopterlerin Baf havalimanında bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, helikopterlerin deneme uçuşları ve su atışlarının ardından, Rum Orman Dairesinin Trodos bölgesinde gerçekleştirdiği tatbikata katıldıklarını da ekledi.



(İY/ÖK)