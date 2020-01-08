Güney Kıbrıs, Kktc’den Benzin Alımından Önemli Gelir Kaybı Yaşadığı İddia Edildi

Lefkoşa, 8 Ocak 20 : Güney Kıbrıs’ın, KKTC’den satın alınan benzinden dolayı 2019 içerisinde gelir kaybına uğradığı iddia edildi.

Alithia gazetesi, Rum Tüketiciler Birliği Perakende Fiyat Gözlemevi’nin verilerine dayanarak, Rum devletinin, KKTC’den satın alınan 95 oktanlık benzin ve dizel yakıt nedeniyle 2019 yılında 88 milyon 31 bin 141 Euro gelir kaybına uğradığını savundu.

Gazete, Rum benzincilerin ise, 2019 yılında KKTC’den satın alınan benzinden dolayı 7 milyon 380 bin 121 Euro gelir kaybettiğini iddia etti.

Habere göre, Rum Tüketiciler Birliği, 2017 yılında KKTC’den 95 oktanlık benzin alımının yüzde 3 olduğunu, bunun 2018’de yüzde 10.62, 2019’da ise yüzde 18.51’ye yükseldiğini belirtti.

Birlik ayrıca KKTC’den dizel yakıtı satın alımının ise 2017’de yüzde 8, 2018’de yüzde 13.07, 2019’da ise yüzde 17.13 olarak kaydedildiğini de ifade etti.

Rum Tüketiciler Birliği, devletin 95 oktanlık benzinden 172 milyon 659 bin 643 Euro, dizel yakıttan ise 147 milyon 695 bin 540 Euro gelir elde ettiğini belirtti. Gazete, devletin, ısınma amaçlı yakıttan 9 milyon 996 bin 333 Euro KDV, ayrıca 5 milyon 705 bin 807 Euro da vergi elde ettiğini yazdı.

Gazete, devletin 2019’da toplam vergi ve KDV’den 95 oktanlık benzin, dizel yakıt ve ısınma amaçlı yakıttan toplam 481 milyon 336 bin 200 Euro elde ettiğini belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi, Rum Tüketiciler Birliği’nin verilerine dayanarak 2019 yılında Güney Kıbrıs’ta 300 bin 696 ton 95 oktanlık benzin satıldığını ancak hesaplamalara göre bunun, 356 bin 360 ton olması gerektiğine dikkat çekti.

Gazete, fizel yakıtta ise 2019 yılındaki satışın 275 bin 369 ton olduğunu, ancak bu rakamın da 322 bin 528 ton olması gerektiğine dikkat çekti. Gazete Güney Kıbrıs’taki fiyatlarda, KKTC’den 2019 yılında satın alınan 95 oktanlık benzin fiyatının toplamda, 86 milyon 153 bin Euro, dizel yakıt için 75 milyon 82 bin Euro olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Gazete, KKTC’den 2019 yılında satın alınan 95 oktanlık benzin fiyatının toplamda 59 milyon 556 bin Euro, dizel yakıt için ise 49 milyon 233 Euro olarak tahmin edildiğini yazdı.

(FK/FEZ)

