Güney Kıbrıs’ın Mısır’a İlaç Endüstrisi Açılımı

Lefkoşa, 18 Eylül 19 (.): Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Rum ilaç endüstrisinin Mısır’a ihracat hacmini genişletmesi hedefiyle çalışma yaptığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı’nın Mısır’a yaptığı açılım neticesinde Mısır Sağlık Bakanlığı ve Mısır Eczacılık Otoritesi’nden 4 temsilci gerek siyasi düzeyde, gerek ilaç endüstrisi temsilcileriyle temas için Ekim ayının ilk on günlük döneminde Rum tarafına gidiyor.

Gazete, hedefin başarılması halinde Rum ilaç endüstrisinin geniş Mısır piyasasına gireceğini, Mısır ilaç endüstrisinin de Avrupa piyasasına erişim imkanı bulacağını yazdı.



Habere göre, Rum tarafının Mısır’a ilaç satabilmesi ve Mısır’ın Avrupa piyasasına erişim olanağı kazanması için bu ülkenin yasal düzenlemeler yapması gerekiyor. Mısırlı yetkililerin Ekim ayı başında Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin de bu maksatla gerçekleşeceği kaydedildi.(ŞA/FEZ)