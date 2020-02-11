Güney Kıbrıs’ın Adı Yine Kara Para Aklanması Meselesine Karıştı

MONEYVAL’IN RAPORU

Lefkoşa, 11 Şubat 2020 : ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin, ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın oğlunu kara para aklanmasıyla suçladığı açıklamalarının ardından, Güney Kıbrıs’ın adının yine kara para aklanmasıyla gündeme geldiği ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan haberde, Trump’ın avukatının, Biden’ın oğlunu, Güney Kıbrıs aracılığıyla 14,6 milyon dolar akladığı gerekçesiyle suçladığı haber verildi.

Suçlamaların “Fox News”de yer alan röportajlar aracılığıyla yapıldığını yazan gazete, paraların güzergâhının Ukrayna, Litvanya, Güney Kıbrıs ve ABD olduğunu ve paraların izinin ABD’de kaybolduğunu ekledi.

MONEYVAL’IN RAPORU

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Avrupa Konseyi’nin, kara para aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanına ilişkin uzmanlar komitesinin ortak ve resmi adı olan Moneyval’ın raporunun, “altın pasaportlar” konusunda Güney Kıbrıs’ı yaktığı belirtildi.



Moneyval’ın geçtiğimiz aylarda Güney Kıbrıs’ta denetim yaptığını ve raporunu yarın web sitesinde yayımlamasının beklendiğini yazan gazete, raporun yarın yayımlanmak üzere ambargolu bir şekilde Rum makamlarına iletildiğini kaydetti.Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, raporda, Güney Kıbrıs tarafından alınan önlemler aynı zamanda kontroller esnasında izlenen prosedürler konusunda, ciddi eksikliklerin kayda geçirildiğini belirtti.Raporda “altın pasaportlarla” ilgili plan yüzünden, gayrimenkul sektöründeki tehlikenin önemli ölçüde arttığı da vurgulanıyor.Haberde, Moneyval’ın, altın pasaportlarla ilgili program aracılığıyla, acilen kara para aklanmasına ilişkin önlemler alınmasını istediği de belirtildi.(İY/ÖK)**************