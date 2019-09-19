banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100487
ALTIN
275.022
DOLAR
5.7089
STERLİN
7.1063
EURO
6.3163
Çalıştığı işyerinden 257. 000 TL’lik vurgun
SUÇUNU KABUL ETTİ
13 yıldır kaçak yaşıyordu
13 YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Santos tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
banner307
Flaş Haber
13 yıldır kaçak yaşıyordu
Kapat

Güney Kıbrıs’ın 2020 Bütçesi Hazır…

BÜTÇE 10 MİLYAR EURO GELİR, 9,4 MİLYAR EURO GİDER ÖNGÖRÜYOR

Güney Kıbrıs’ın 2020 Bütçesi Hazır…

BÜTÇE 10 MİLYAR EURO GELİR, 9,4 MİLYAR EURO GİDER ÖNGÖRÜYOR

19 Eylül 2019 Perşembe 11:37
Güney Kıbrıs’ın 2020 Bütçesi Hazır…

BÜTÇE 10 MİLYAR EURO GELİR, 9,4 MİLYAR EURO GİDER ÖNGÖRÜYOR

Lefkoşa, 19 Eylül 19 (.): Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Güney Kıbrıs’ın 2020 yılı bütçesini hazırladı. Bütçe 10 milyar Euro gelir, 9,4 milyar Euro gider öngörüyor.

banner317
Fileleftheros ve diğer gazeteler Rum meclisinin onayına sunulacak 2020 bütçesinde Sağlık Bakanlığı için 926,8 milyon Euro, Maliye Bakanlığı için 1 Milyar 420 milyon, Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı için 1 milyar 15 milyon, Adalet Bakanlığı için 332,37 milyon, İçişleri Bakanlığı için 523,12 milyon, Dışişleri Bakanlığı için 91,37 milyon, Tarım Bakanlığı için 268,47 milyon, Savunma Bakanlığı için 367 milyon, Denizcilik Müsteşarlığı için 11,8 milyon ve Turizm Müsteşarlığı için de 50,58 milyon Euro ödenek öngörülüyor.

(ŞA/FEZ)

 

*******

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da İki Küçük Çocuğa Yönelik Şiddet
Limasol’da İki Küçük Çocuğa Yönelik Şiddet
“kıbrıs’ın Geleneksel Meslekleri” Fotoğraf Yarışması
“kıbrıs’ın Geleneksel Meslekleri” Fotoğraf Yarışması
Hristodulidis Ödeneksiz İzin Konusunda Yüksek Mahkemeye Başvurdu
Hristodulidis Ödeneksiz İzin Konusunda Yüksek Mahkemeye Başvurdu
Şilluris “ab Söylemlerini Eyleme Dökmeli”
Şilluris “ab Söylemlerini Eyleme Dökmeli”
Lillie: “kuruluş Antlaşması’nı Okuması Gerekenler Var”
Lillie: “kuruluş Antlaşması’nı Okuması Gerekenler Var”
"tc-kktc Elektrik Bağlantısı Hızlanırken Euroasıa Interconnector İlerlemiyor"
Akel İle Hristodulidis Arasında Maraş Konusunda Şiddetli Çatışma
Akel İle Hristodulidis Arasında Maraş Konusunda Şiddetli Çatışma
Anastasiadis’ten New York Öncesinde Mesajlar
Anastasiadis’ten New York Öncesinde Mesajlar
Doğu Akdeniz’de Fransız Ekseni….
Doğu Akdeniz’de Fransız Ekseni….
Eni Ve Total Şirketleriyle 7’nci Parsel İçin İmzalar Atıldı
Eni Ve Total Şirketleriyle 7’nci Parsel İçin İmzalar Atıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim