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Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mülteci Konusunda Koordine Oluyor

Lefkoşa, 6 Eylül 19 : Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, 7 Ekim’de Lüksemburg’da gerçekleştirilecek olan AB İçişleri Konseyi toplantısı öncesinde, göç akışındaki artışının ele alınması konusunda koordine olacakları haber verildi.

Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mülteci Konusunda Koordine Oluyor

Lefkoşa, 6 Eylül 19 : Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, 7 Ekim’de Lüksemburg’da gerçekleştirilecek olan AB İçişleri Konseyi toplantısı öncesinde, göç akışındaki artışının ele alınması konusunda koordine olacakları haber verildi.

06 Eylül 2019 Cuma 11:42
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mülteci Konusunda Koordine Oluyor

Lefkoşa, 6 Eylül 19 : Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, 7 Ekim’de Lüksemburg’da gerçekleştirilecek olan AB İçişleri Konseyi toplantısı öncesinde, göç akışındaki artışının ele alınması konusunda koordine olacakları haber verildi.
Yunanistan’ın göçmen politikasından sorumlu bakan yardımcısı Yorgos Kumuçakos’un bu çerçevede 16 Eylül’de Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini yazan Haravgi gazetesi, Kumuçakos’un Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’le konuyla alakalı görüşmeler yapacağını ekledi.
AVRAMOPULOS’UN PETRİDİS’E YANITI
Fileleftheros gazetesi de haberinde, Avrupa Komisyonu’nun Göçmenlik, İçişleri ve Vatandaşlık konularından sorumlu Yunan Komiseri Dimitris Avramopulos’un, Rum İçişleri Bakanı Petridis’in mülteci problemi konusunda Ağustos ayı başında AB’deki muhataplarına gönderdiği mektuba yanıt verdiği mektubun içeriğini ifşa etti.
Gazeteye göre Avramopulos Petridis’e yanıt verdiği mektubunda, göçmen akışı konusunda Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya bulunduğu probleme, şahsen kendisinin ve Avrupa Komisyonu’nun desteğini iletti.

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Avramopulos mektubunda ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun göçmen konularıyla ilgili bir uzmanı bu ay Güney Kıbrıs’a göndereceğini de belirtti.
Avramopulos, Türkiye’nin bu konuda takındığı tavır konusunda eleştirilerde de bulunduğu mektupta, konuyla ilgili olarak 8 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleştirdiği temaslardan da söz etti.
(İY/ÖK)                             
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