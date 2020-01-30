Güney Kıbrıs İle Yunanistan İsrail İle Olan İşbirliğini Geliştirme Kararı Aldı

ABD-İSRAİL-GÜNEY KIBRIS-YUNANİSTAN MART AYINDA ASKERİ TATBİKAT YAPACAK

Lefkoşa, 30 Ocak 20 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in Şubat ayı içerisinde İsrail’i ziyaret edeceği ve İsrail ile savunma işbirliği imzalanmasına yönelik temaslarda bulunacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, Fransa Savunma Bakanı Florance Parley’nin, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’a Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır üçlü savunma işbirliğine olumlu gözle baktığını ve üç ülkenin bir sonraki zirvesine katılmaya ilgi gösterdiğini kaydederken, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, bu işbirliğine İsrail’i de katma ve işbirliği çerçevesini geliştirme arzusunda olduğunu yazdı.

Gazete, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un halihazırda İsrail’i ziyaret ederek mevkidaşıyla görüştüğünü ve Angelidis’in de, bu bağlamda Şubat ayı içerisinde İsrail’e gideceğini belirtti.

Angelidis’in niyetinin, üç ülkenin yer alacağı, enerji odaklı bir savunma ve güvenlik anlaşması imzalanması olduğunu yazan gazete, elde edilen bilgilere dayanarak, Amerikan EASTMED ACT yasası gereği, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasında ortak hedef ve amaçları belirleyecek üçlü işbirliği anlaşması imzalanmasının arzu edildiğini kaydetti.



Gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak, bu çerçevede Mart ayı içerisinde İsrail-ABD-Yunanistan askeri tatbikatının yapılacağını ve Güney Kıbrıs’ın da ilk defa bu tatbikatta yer alacağını yazdı.Haberde, tatbikatın İsrail’de yapılacağı bilgisine de yer verildi.(GE/ÖK)*************