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Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Diplomatik Kriz…

YUNAN MÜSTEŞAR’IN YÜKSEK BİNALARLA İLGİLİ SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLAN SARAY DİREKTİF VERDİ, PLANLI GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ, BÜYÜKELÇİLİĞE PROTESTO MEKTUBU GÖNDERİLDİ

Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Diplomatik Kriz…

YUNAN MÜSTEŞAR’IN YÜKSEK BİNALARLA İLGİLİ SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLAN SARAY DİREKTİF VERDİ, PLANLI GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ, BÜYÜKELÇİLİĞE PROTESTO MEKTUBU GÖNDERİLDİ

19 Şubat 2019 Salı 09:35
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Diplomatik Kriz…

YUNAN MÜSTEŞAR’IN YÜKSEK BİNALARLA İLGİLİ SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLAN SARAY DİREKTİF VERDİ, PLANLI GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ, BÜYÜKELÇİLİĞE PROTESTO MEKTUBU GÖNDERİLDİ

Lefkoşa, 19 Şubat 19 (.): Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında, yüksek binalar nedeniyle diplomatik kriz yaşandığı haber verildi.
Haravgi’nin “Kuleler Yüzünden Atina İle Benzeri Görülmemiş Diplomatik Olay” başlıklı haberine göre, Yunanistan Çevre Bakanlığı Müsteşarı Yeorgios Dimaras yüksek binalar için “kaotik durumları gündeme getiren kentsel irrasyonalizm” nitelemesinde bulununca, Rum Başkanlık Sarayı, Dimaras ile Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis arasında yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesi direktifi verdi, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçiliğine de protesto mektubu gönderildi.
Gazete, Dimaras’ın yüksek binalarla ilgili sözleri, 24 Ocak’ta Limasol’da düzenlenen “Yüksek Binalar-Çağdaş Bir Çevresel Meydan Okuma” konulu etkinlikte sarf ettiğini, Kadis’le 25 Ocak’ta yapılması planlanan görüşmesinin ise Kadis’in iş yoğunluğu gerekçesiyle iptal edildiğini ancak asıl sebebin, Dimaras’ın sözlerinden çok rahatsız olan Rum Başkanlık Sarayı’nın direktifi olduğunu yazdı.
(ŞA/ÖK)

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