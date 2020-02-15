Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Deniz Taşımacılığının Yeniden Başlaması Çalışmaları Sürüyor

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında denizden yolcu taşımacılığının yeniden başlaması konusunda çalışmaların sürdüğü, Yunanistan’ın bu konuda Rum hükümetine her türlü yardıma hazır olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Nataşa Pilidu’nun Yunanistan’a giderek Yunan Ulaştırma Bakanı Yannis Plakiotakis’le temaslarda bulunduğunu, Yunan bakanın, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın deniz yoluyla bağlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdiğini yazdı.

Gazete, Atina’nın Pire limanında bir slotun Güney Kıbrıs’tan gelecek gemilere ayrılmasına Yunan hükümetinin yeşil ışık yaktığını vurgularken, gemi seyahatinde Rodos veya Girit gibi ara durak olabileceğini de aktardı.



Seferlerin yeniden başlayabilmesi için AB Komisyonu’nun, üç yıl için, yıllık 5 milyon Euroluk devlet ödeneğini onaylamasının beklendiğini belirten gazete, iki ülke arasındaki deniz seferlerinin, yeterli yolcu sayısı olmaması sebebiyle 2000 yılında durdurulduğunu da hatırlattı.(SB/ÖK)