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Güney Kıbrıs İle Rusya Arasındaki İlişkiler…

Lefkoşa, 9 Ağustos 20 : Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasından çıkma prosedürünü başlattıklarını duyurmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler Rum basını tarafından irdelendi.

09 Ağustos 2020 Pazar 12:14
Güney Kıbrıs İle Rusya Arasındaki İlişkiler…
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Lefkoşa, 9 Ağustos 20 : Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasından çıkma prosedürünü başlattıklarını duyurmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler Rum basını tarafından irdelendi.
Κathimerini gazetesi; “Moskova İle İlişkiler Korku Treni” başlıklı haberinde, Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs ile Moskova arasındaki çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasıyla ilgili kararını açıkladığı zaman Güney Kıbrıs’ın boşta yakalandığını yazdı.
Rusya’nın, başarısızlıktan söz ettiği açıklamasının sert bir üsluba sahip olduğunu yazan gazete, Rum Başkanlığı ve ilgili bakanlık içerisinde ise o ana kadar, Güney Kıbrıs’ı da gözeten bir çözümün bulunması yönteminin ve zamanın bulunduğu şeklinde bir düşüncenin var olduğuna dikkat çeken gazete, Rum hükümetinin ise; anlaşmanın iptal edilmesinin, Rusya’nın karşı karşıya kaldığı ekonomik kriz nedeniyle de beklenen bir şey olduğuna açıklık getirdiğini belirtti.
Gazete, “Rusya’nın hoşnutsuzluk halısının altından, Güney Kıbrıs’ın Rus etkisinden tamamıyla kurtulması ve Batı’nın arabasına (savaş arabasına) bağlanması” olgularının çıktığını da yazdı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretten de söz eden gazete, Lavrov’un ziyareti sırasında bir dizi konuya açıklık getirilmesini talep edeceğini belirtti.
Habere göre, Lavrov’un gelişi ile birlikte Moskova, Güney Kıbrıs’ta şu anda ABD’ye uygulandığı gibi, insani nedenlerden dolayı askerlerinin konuşlandırılmasını, Menendez ve Rubio yasasındaki Rus gemilerinin Güney Kıbrıs limanlarına demirlemesini yasaklayan öngörünün uygulanmamasını talep edecek.
Lavrov ayrıca, Güney Kıbrıs bankalarında uzun zamandan beri dondurulmuş olan bazı Rus hesapları ile ilgili de izahat isteyecek.
RUM MALİYE BAKANI BUGÜN RUSYA’YA GİDİYOR 
Öte yandan Politis gazetesi, Rusya’nın, iki ülke arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasından çıkma prosedürünü başlattıklarının açıklamasının ardından Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in bir heyet ile, bahse konu anlaşmanın son aşamasını, Rus mevkidaşıyla müzakere etmek için bugün Moskova’ya gideceğini yazdı.
Müzakerelerin yarın ve öbür gün yapılacağını yazan gazete, konunun; Rusya Maliye Bakanlığı’nın geçen haftaki açıklamasının ardından ivedi hale geldiğini belirtti.
Habere göre gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında 30 Temmuz’da gerçekleştirilen ve çifte vergilendirme anlaşmasının da ele alındığı telefon görüşmesinde, Putin, Rusya’dan bir heyetin konuyu müzakere etmek için 5-6 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’a gideceğini söylemişti.

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Rum tarafı ise, buna karşılık olarak ilgili müzakere heyetindeki önemli kişilerin sağlık sorunları nedeniyle 23-25 Ağustos tarihlerini önerdi.
Bu durumun ise, Rusya tarafından yanlış anlaşıldığının ve ilgili anlaşmadan çıkılması prosedürünün başlatıldığına dair açıklamayı ileriye götürdüğünün görüldüğünü yazan gazete, ilgili izahatın yapılması ve yanlış anlamanın giderilmesi neticesinde, son aşama için 10-11 Ağustos tarihlerinde müzakerelerin yapılmasına karar verildiğini belirtti.
Gazete, Rusya’nın tutumunun ardında, muhtemelen, Güney Kıbrıs-ABD yakınlaşması, Rus-Türk ilişkilerinin sürekli iyileşmesi, bazı Rus oligarklara Kıbrıs vatandaşlığı verilmemesi, Rus müşteriler ve Rus şirketler için bankacılık sektöründeki katı kriterlerin bulunduğunu yazdı.
Gazete haberinde ayrıca, Rus yatırımcıların, bilindik bir Kıbrıslı Rum aracılığıyla, Kuzey’de, İskele bölgesinde yatırım yaptıklarını, Rus milyonerlerin İskele bölgesinde çok sayıda apartman dairesi aldığını da savundu.
KİPRİANU
Kathimerini gazetesine söyleşi veren AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise; Rusya ile olan çifte vergilendirme anlaşmasını yorumlarken, Güney Kıbrıs ekonomisindeki yeni yönelimin, “tüm yumurtaları Amerikan sepetine koyup, Trump siyaseti öyle gerektiriyor diye Rusya’yı atmak anlamına” gelmediğini belirtti.
Kiprianu, Rusya’nın tavrının nedenlerinin arkasında, “Batı’nın savaş arabasına bağlandıkları” için siyasi nedenlerin bulunduğunu ifade etti.
Kiprianu bir soru üzerine, ne Rusya’ya bağlanmaları ne de ABD ile ilişkilerin değerinin düşürülmesi gerektiğini, her iki tarafla da iyi ilişkilerin teminat altına alınması gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretten de söz eden Kiprianu, iki ülke arasında imzalanması gereken ikili anlaşmaların son yıllarda askıda bulunduğuna dikkati çekerek, bu anlaşmaların imzalanması yönünde kendi taraflarından bir gecikmenin söz konusu olduğunu, bununla birlikte Lavrov’un ziyaretinin ardından ise bazı olguların kendi yolunu bulacağına inandığını söyledi. 
Kiprianu, Lavrov’un gelişi ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin netlik kazanacağını da ifade etti. 
(FK/SEL)
 

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