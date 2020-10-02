Güney Kıbrıs İle Bea Arasında İşbirliği İçin Yol Haritası

Lefkoşa, 2 Ekim 20 : Güney Kıbrıs ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin, aralarındaki işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla bir yol haritası üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a, çalışma ziyareti için dün gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan’ın, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü yazdı.

Haberde, görüşmenin ardından yayımlanan resmi açıklamaya dayanarak, iki bakanın gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkiler ve 15 Haziran 2019’da her iki tarafça imzalanan Karşılıklı Anlayış Memorandumu temelinde kurulan Güney Kıbrıs-BEA Ortak İşbirliği Komitesi’nin ilk toplantısının gerçekleştirilmesi üzerinde durulduğu belirtildi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın resmi açıklamasına dayanarak, İşbirliği Komitesi’nin ilk toplantısının, Rum Dışişleri ve BEA dışişleri bakanlarının başkanlığında, BEA tarafından organize edileceğini de yazdı.

Haberde ayrıca iki ülkenin uzmanları ve teknokratları arasında telekonferans aracılığıyla 22 ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ön görüşmelerden de söz edildi.



Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayandırılan haberde, ön hazırlık temaslarının sonucu olarak Ortak İşbirliği Komitesi toplantısında iki ülke bakanları tarafından imzalanması beklenen bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldığı kaydedildi.Gazete, iki bakan arasındaki görüşmede ayrıca Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleri, Libya ve Suriye’deki durum, Orta Doğu’daki barış süreci, BEA-AB ilişkilerinin de ele alındığını yazdı.Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in, BEA-İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılan adımlar konusunda bilgilendirildiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs-Yunanistan-BEA arasında Güney Lefkoşa’da bir üçlü görüşmenin gerçekleştirilmesi üzerinde de mutabık kalındığını belirtti.(FK/FEZ)