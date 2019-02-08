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Güney Kıbrıs Greco’nun Adaletle İlgili 16 Yaptırımından Sadece İki Tanesine Uyabildi

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Grubu’nun (GRECO)adaletle ilgili 16 yaptırımından sadece iki tanesine uyabildiği bildirildi.

Güney Kıbrıs Greco’nun Adaletle İlgili 16 Yaptırımından Sadece İki Tanesine Uyabildi

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Grubu’nun (GRECO)adaletle ilgili 16 yaptırımından sadece iki tanesine uyabildiği bildirildi.

08 Şubat 2019 Cuma 10:30
Güney Kıbrıs Greco’nun Adaletle İlgili 16 Yaptırımından Sadece İki Tanesine Uyabildi

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Grubu’nun (GRECO)adaletle ilgili 16 yaptırımından sadece iki tanesine uyabildiği bildirildi.

Politis gazetesi, GRECO’nun 2016 yılındaki değerlendirmesinden bu yana, Güney Kıbrıs’ın yalnızca iki yaptırımı uygulayabildiğini; yaptırımlardan sekizinin milletvekillerine, dördünün de yargıçlara yönelik olduğunu yazdı.

Gazete, GRECO ekibinin adada bulunduğunu ve Rum Meclisi’ne, değerlendirmeleriyle ilgili bilgilendirme yaptığını kaydetti.

Habere göre GRECO Sekreteri Gianlucan Espozito, üst yargıda denetim sorunu olduğunu, yargıçların atanması, deontoloji, yargıçların eğitimi ve çıkarlar çatışması gibi konularda da aksaklıklar bulunduğunu söyledi.

Espozito ayrıca, bu yılın sonuna kadar Güney Kıbrıs’ın 16 yaptırımı da uygulaması gerektiğini vurguladı.

(GE/ŞEB)

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