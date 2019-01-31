Güney Kıbrıs-fransa Savunma Anlaşması

Lefkoşa, 31 Ocak 19 : Güney Kıbrıs ve Fransa arasında varılan savunma anlaşmalarının Fransa Deniz Kuvvetleri ile Hava Kuvvetlerinin, Güney Kıbrıs’taki kalıcı varlığına işaret ettiği belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs ve Fransa arasında önemli savunma anlaşmalarına varıldığını yazdı.

Haberi “Kıbrıs-Fransa Savunma Anlaşması-Deniz ve Hava Üssü’nde Daimi Mevcudiyet” başlığıyla veren gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da işaret ettiği Güney Kıbrıs arasında varılan önemli anlaşmaların, Fransa Deniz Kuvvetleri’nin Mari’deki deniz üssünde, Fransa Hava Kuvvetleri’nin ise Baf’taki “Andres Papandreu” hava üssündeki daimi mevcudiyetiyle ilgili olduğunun görüldüğünü yazdı.

Rum yetkililerinin, Güney Kıbrıs-Fransa anlaşmasının içeriğini kamu oyu önünde açıklamak istemediğini yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “enerji ve savunma alanında ileriki zamanda açıklanması beklenen bir dizi anlaşmaya varıldığı” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Habere göre, Rum Savunma Bakan Savvas Angelidis de, kamuoyu önünde açıklaması mümkün olmayan somut sonuçlardan söz etti.

Gazete, söz konusu haberin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, MED 7 zirvesi sırasında, adada Fransız askeri üssünün kurulması ve ek askeri kolaylıkların sağlanmasına ilişkin sürecinin ilerlemiş aşamada olduğu sonucuna atıfta bulunan açıklamalarından ortaya çıktığına da dikkat çekti.

Gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamalarına da yer verdi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberi “Kıbrıs Mari’de Deniz Üssü Planlıyor-Fransızlar İçin de Açık” başlıklarıyla aktarırken, Rum Yönetimi’nin, Fransa ile işbirliğiyle Mari’ye deniz üssü kurmayı planladığını yazdı.

Bu çalışmanın, Avrupa güvenliği yapılarına müdahil olmak isteyen Güney Kıbrıs’a ve bölgedeki mevcudiyetini güçlendirmek isteyen Fransa’ya hizmet ettiğini yazan gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yapmış olduğu açıklamalara atıfta bulunarak, bu konudaki görüşmenin ilerlemiş aşamada olduğunu belirtti.

Gazete, bu görüşmenin, Güney Kıbrıs’ın yaklaşık bir yıl önce Fransa’ya ilettiği talep olduğunu, Fransa’nın ise bölgedeki yoğun varlığı konusundaki niyetiyle buna karşılık verdiğini anımsattı.

Gazete, enerji alanındaki Fransa’nın rolünün güçlendirilmesi çerçevesinin, Total şirketinin, İtalyan şirketi ENI ile işbirliği içerisinde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki parsellerdeki çalışmalarını genişletme isteğine de dayandığını belirtti.

Gazete, diplomatik kaynaklara atıfta bulunarak, gerek güvenlik, gerekse enerjiye ilişkin Macron’un adaya gelişinin tesadüfi olmadığına dikkat çekti.

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ikili anlaşmalarını ayrıntılarını ele aldığını yazdı.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ

Politis gazetesine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamaları yorumlaması istenen Fransa\'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Troccaz, Macron’un “söylediklerinin tek başına konuştuğunu belirterek, Fransa’nın ikili ilişkilere önem verdiğini” söyledi.

HRİSTODULİDİS

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Fransa ve İtalya ile ikili görüşmelerde hakim olan konuların enerji ve güvenlik olduğunu söyledi.

İspanyol mevkidaşı Iuzep Boreyile görüşmesinin ardından açıklama yapan Hristodulidis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yaptığı görüşmeleri oldukça önemli olarak nitelendirdi.

İleriki zaman diliminde açıklanacak bir dizi anlaşmadan da söz eden Hristodulidis, TOTAL ve ENI’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki varlığının güçlendirilmesi konusunda çok iyi bir yolda olduklarını da ifade etti.

Mülteci konusunda Güney Kıbrıs’a gelen siyasi sığınma başvurusu ve mülteci sayısındaki artıştan dolayı duyduğu endişeyi de dile getiren Hristodulidis, İspanyol mevkidaşına Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında da bilgi verirken, müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlamasına ilişkin güçlü taahhütlerini de dile getirdi.

Her iki bakan, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi yöntemlerini de ele aldı.

Borey ise Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu bölgesini, diğer Avrupa ülkelerinden daha iyi bildiğini belirtirken, Güney Kıbrıs’ın bölge ülkeleriyle ikili ilişkileri geliştirmesine ilişkin inisiyatif ve çabalarının oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Borey, ülkesinin çözüm çabalarına verdiği destekten de söz etti.

(FK/FEZ)