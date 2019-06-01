banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.3741
EURO
6.5125
Polisten kaçak avı
POLİSTEN KAÇAK AVI
Hükümet güvenoyunu aldı
HÜKÜMET GÜVENOYUNU ALDI
Yaktığı otlar yangına neden oldu
YAKTIĞI OTLAR YANGINA NEDEN OLDU
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Polisten kaçak avı
Kapat

Güney Kıbrıs Bugün İtibarıyla Genel Sağlık Sistemi’ne Geçti

Lefkoşa, 1 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ın bugün itibarıyla, uzun zamandır tartışılan Genel Sağlık Sistemi’ne (YESİ) geçtiği bildirildi.

Güney Kıbrıs Bugün İtibarıyla Genel Sağlık Sistemi’ne Geçti

Lefkoşa, 1 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ın bugün itibarıyla, uzun zamandır tartışılan Genel Sağlık Sistemi’ne (YESİ) geçtiği bildirildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:04
Güney Kıbrıs Bugün İtibarıyla Genel Sağlık Sistemi’ne Geçti

Lefkoşa, 1 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ın bugün itibarıyla, uzun zamandır tartışılan Genel Sağlık Sistemi’ne (YESİ) geçtiği bildirildi.

Alithia gazetesi, sağlık sektöründe bugünden itibaren yeni bir dönemin başladığını ve başlangıcın zor olacağını ancak iyi niyet, sabır, inanç ve destekle her şeyin yoluna gireceğini yazdı.

banner317
Gazete, YESİ’nin avantajlarını şu şekilde sıraladı:
“Tüm sağlık hizmetlerinin yaş ve sosyal-ekonomik olgulara bakılmaksızın, eşit olması; her vatandaşın şahsi doktorunun olacak olması; her vatandaşa ait tüm tıbbi geçmişinin kayıtlı bulunduğu elektronik sağlık dosyası bulunacak olması; ilaçlarının çoğunun mahalle eczanelerinden 1 Euro karşılığında alınabilecek olması”

Haberde, YESİ’nin birtakım problemleri de bulunduğu ve bu problemler arasında, birtakım teknik ve pratik zorluklar, yeterli sayıda doktorun sisteme dahil olmaması ve devlet hastanelerinin, yeni taleplere yanıt verecek şekilde hazırlık yapılmamış olmasının bulunduğu belirtildi.

Gazete, YESİ’ye düne kadar 510 bin hak sahibinin kaydolduğunu yazdı.

(GE/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde azalma
Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde azalma
Bir buçuk kilo kokain
Bir buçuk kilo kokain
Kayıp kişiler listesinde 28 çocuk
Kayıp kişiler listesinde 28 çocuk
Slovakya Dışişleri Bakanı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partilerin Görüşmelerinin 30’uncu Yıl Dönümü İçin Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Slovakya Dışişleri Bakanı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partilerin Görüşmelerinin 30’uncu Yıl Dönümü İçin Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Cep Telefonlarına İlişkin Güven Yaratıcı Önlemler Uygulanma Sürecinde
Cep Telefonlarına İlişkin Güven Yaratıcı Önlemler Uygulanma Sürecinde
Rum Adalet Bakanı Savvidis Görevi Resmen Devraldı
Rum Adalet Bakanı Savvidis Görevi Resmen Devraldı
Argonaftis Tatbikatı Tamalandı
Argonaftis Tatbikatı Tamalandı
İbrahim Han Anastasiadis tarafından açıldı
İbrahim Han Anastasiadis tarafından açıldı
Kıbrıslı Türk Politikacıları, Kızılyürek’in AP seçimlerini kazanmasını değerlendirdi
Kıbrıslı Türk Politikacıları, Kızılyürek’in AP seçimlerini kazanmasını değerlendirdi
Rum Dışişleri, Ab Büyükelçilerini Meb Konusunda Bilgilendirdi
Rum Dışişleri, Ab Büyükelçilerini Meb Konusunda Bilgilendirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim