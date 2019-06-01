Güney Kıbrıs Bugün İtibarıyla Genel Sağlık Sistemi’ne Geçti

Lefkoşa, 1 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ın bugün itibarıyla, uzun zamandır tartışılan Genel Sağlık Sistemi’ne (YESİ) geçtiği bildirildi.

Alithia gazetesi, sağlık sektöründe bugünden itibaren yeni bir dönemin başladığını ve başlangıcın zor olacağını ancak iyi niyet, sabır, inanç ve destekle her şeyin yoluna gireceğini yazdı.

Gazete, YESİ’nin avantajlarını şu şekilde sıraladı:“Tüm sağlık hizmetlerinin yaş ve sosyal-ekonomik olgulara bakılmaksızın, eşit olması; her vatandaşın şahsi doktorunun olacak olması; her vatandaşa ait tüm tıbbi geçmişinin kayıtlı bulunduğu elektronik sağlık dosyası bulunacak olması; ilaçlarının çoğunun mahalle eczanelerinden 1 Euro karşılığında alınabilecek olması”

Haberde, YESİ’nin birtakım problemleri de bulunduğu ve bu problemler arasında, birtakım teknik ve pratik zorluklar, yeterli sayıda doktorun sisteme dahil olmaması ve devlet hastanelerinin, yeni taleplere yanıt verecek şekilde hazırlık yapılmamış olmasının bulunduğu belirtildi.

Gazete, YESİ’ye düne kadar 510 bin hak sahibinin kaydolduğunu yazdı.

(GE/FEZ)

