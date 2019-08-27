Güney Kıbrıs, Avrupa Pasaportu İsteyen Yatırımcılar İçin En Süratli Seçenek…

Lefkoşa, 27 Ağustos 19 (.): Güney Kıbrıs’ın, Avrupa pasaportu isteyen yatırımcılar için en süratli seçenek olduğu haber verildi.
Haravgi “Kıbrıs Aracılığıyla Süratle Avrupa Pasaportu… 13 Ülke Arasında Kıbrıs Avrupa Pasaportu Edinmenin En Çabuk Yolu” başlıklı haberine “Financial Times” gruba bağlı “Professional Wealth Management” dergisinin “Citizenship by Investment” (CBI) endeksini kaynak gösterdi.
İlgili raporda Güney Kıbrıs’ın, başvuru sahibinden en az 6 ay ikamet izni şartı getirerek ikamet kriterini büyük ölçüde ağırlaştırmış görünmesine rağmen fiilen ispat-ı vücut şartı bulunmadığı, başvuru sahiplerinin, biri biyometrik verilerini teslim etmek diğeri de yemin vermek maksadıyla Güney’i iki kez ziyaret etmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Fileleftheros haberi “Kıbrıs Pasaportu Dünyada 7’nci… Ülkemiz Özgürlükleri ve Yaşam Düzeyi Nedeniyle Puan Kazanıyor” başlığıyla aktardı.
(ŞA/GÜL)