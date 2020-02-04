Güney Kıbrıs Ab’deki Kara Yolu Taşımacılığındaki Değişikliklere Tepki Göstermeye Hazırlanıyor

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği’ndeki yol taşımacılığına ilişkin ileriye götürülmesi düşünülen yeni düzenlemelere, başka ülkelerle de koordine olarak tepki göstermeye hazırlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Uluslararası Kamyonculuk İle İlgili AB’den Sırtından Bıçaklama” başlıklı haberinde, AB tarafından ileriye götürülmek istenen düzenlemelerin geçmesi durumunda Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ve çok sayıda kamyon ile küçük kamyona sahip olan 100 kadar şirketin oradan ayrılmasına neden olacağını yazdı.



Gazete şirketlerin ayrılmasının ekonomi açısından da hissedilir nitelikte kayba neden olacağını belirtti.

(FK/ŞEB)

