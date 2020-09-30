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Güney Kıbrıs’a Yapılan Siyasi Sığınma Başvuru Sayısı

Lefkoşa, 30 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’a bu yıl Ağustos ayına kadar yapılan siyasi sığınma başvuru sayısının 4 bin 393 olduğu belirtildi. 

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:12
Güney Kıbrıs’a Yapılan Siyasi Sığınma Başvuru Sayısı
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Lefkoşa, 30 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’a bu yıl Ağustos ayına kadar yapılan siyasi sığınma başvuru sayısının 4 bin 393 olduğu belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a bu yıl içerisinde, Ağustos ayına kadar olan dönemde, pandemi nedeniyle Mart ayından itibaren başlayan karantina günlerine rağmen, 4 bin 393 siyasi sığınma başvurusunun yapıldığını yazdı.
Gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’na bağlı Siyasi Sığınma Birimi’nin verilerine dayanarak bugüne kadar yaklaşık 19 bin siyasi sığınma başvurusunun da askıda olduğunu yazdı.
Bu yıl yapılan 4 bin 393 başvuru sahibinden, bin 690’ının Güney Kıbrıs’a yasal yollardan, 2 bin 700’ünün ise KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a giriş yaptığını yazan gazete, 2017 yılından itibaren başvuru sayılarında bir artışın gözlemlendiğini belirtti. 

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Siyasi sığınma başvuruların ise geçen yıl rekor sayılabilecek 13 bin 648 olduğunu belirten gazete, 2015’te 2 bin 253, 2016’da 2 bin 936, 2017’de 4 bin 852 ve 2018’te 7 bin 761 başvurunun yapıldığını anımsattı.
Vatandaşları siyasi sığınma başvurusu yapan ülkelerin başında, 805 kişiyle Hindistan’ın geldiğini yazan gazeteye göre, Hindistan’ın 685 kişiyle Suriye, 424 kişiyle Bangladeş, 414 kişiyle Kamerun, 359 kişiyle Pakistan, 284 kişiyle Nijerya, 226 kişiyle Nepal, 193 kişiyle Gürcistan, 191 kişiyle Kongo, 133 kişiyle Mısır izliyor. Ağustos ayı sonuna kadar askıda olan başvuru sayısının ise toplamda 18 bin 814 olduğu belirtildi. 
(FK/FEZ) 
 

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