Güney Kıbrıs’a Uygulanan Silah Ambargosunun Kaldırılmasını Öngören Yeni Bir Düzenleme Daha Senatodan Geçti

Lefkoşa, 28 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını öngören bir düzenlemenin daha ABD Senatosu’ndan geçtiği bildirildi.

Rum haber kaynakları, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde Salı günü onaylanan yasa tasarısına benzer özellikler taşıyan bu düzenlemenin, ABD Savunma Bskanlığı bütçesiyle ilgili “S 1790” sayılı yasaya eklendiğini ve ABD Senatosu’nun bu tasarıyı onayladığını duyurdu.

Silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili düzenlemenin yalnızca “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin teçhizatları için geçerli olduğu belirtilirken, ABD yapımı silah sistemlerinin Türk askeri, Kıbrıs Türk kuvvetleri veya ELDİK (Yunan Alayı) tarafından Kıbrıs topraklarına getirilmesiyle ilgili yasağın kalkmadığı ifade ediliyor.

Demokrat Parti Senatörü Robert Menendez tarafından sunulan ilgili düzenlemede ayrıca, Güney Kıbrıs’ın Rusya gemilerine limanlarda kolaylık sağlamaması ve kara para aklamayla mücadelede yapması gereken reformlara da yer veriliyor.

Söz konusu yasaya göre, Rusya’dan hava savunma sistemi alması durumunda Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışı durdurulacak ve Türkiye uçak üretim prosedüründen çıkarılacak. Bunun yanı sıra yasada, “CAATSA 2017” yasasının öngördüğü yaptırımların tümünün uygulanması için ABD Başkanı Donald Trump’a çağrı yapılıyor.

Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması için, Amerika’daki Rhode Island Birinci Bölgesi Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan bir düzenleme daha bulunuyor. Bu düzenlemenin ise, önümüzdeki günlerde onaylanması bekleniyor.

(GE/FEZ)