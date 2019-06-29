Güney Kıbrıs’a Silah Ambargosunun Kaldırılmasını Öngören Bir Başka Düzenleme Abd Senatosu’ndan Geçti

Lefkoşa, 29 Haziran 19 : ABD Senatosu’nun, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik bir başka düzenlemeyi onayladığı belirtildi.

Rum basının geniş yer alan haberlere göre, ABD Senatosu’nun dün onayladığı ve silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin düzenleme içeren ABD Savunma Bakanlığı bütçesine ilişkin “S 1790” sayılı karar, geçen salı günü ABD Senatosu Dışişleri Komitesi tarafından kabul edilen Doğu Akdeniz’e ilişkin yasa tasarısıyla aynı içeriğe sahip.

Alithia gazetesi “Senato, Yasa Tasarısına (lehte) Oy Verdi” başlıklı haberinde, silah ambargosunun kaldırılmasını öngören bir başka düzenlemenin daha Senato’dan geçtiğini yazdı.

İlgili yasa tasarısında, Rus füzelerinin Türkiye tarafında tedarik edilmesinin, Amerikan F-35’lerin satışının yasaklanmasını ve Türkiye’nin uçak üretim sürecinden çıkışını beraberinde getireceğinin vurgulandığını yazan gazete, bu kapsamda ABD Başkanı’ndan CAATSA 2017 yasasının öngördüğü yaptırımların uygulamasının istendiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin benzer düzenlemenin Milletvekili David Cicilline tarafından sunulduğunu belirten gazete, bunun ise ileriki günlerde onaylanmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre, ABD Senatosu tarafından onaylanan yasa tasarısında, Güney Kıbrıs’ın kara para aklanması alanında yapması gereken reformlar ve Rus savaş gemilerine limanlarda kolaylık sağlamamasına ilişkin önkoşullar da dahil edildi.

Fileleftheros gazetesi, ilgili haberi “Senato’nun, Savunma Bütçesi Aracılığıyla, Kıbrıs İle İlgili Kararı Ne İçeriyor-Önkoşullarla Silah Ambargosunun Kaldırılması” başlıklarıyla aktardı.

HÜKÜMET VE AKEL FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, hükümet ve AKEL’in ABD Senatosu’nun Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin kararın içeriğini farklı okuduğunu belirtti.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, katıldığı radyo programında yaptığı açıklamada, bunu, “Amerikan Senatosu’nun beklenen onayı” olarak nitelendirdi.

Silah ambargosunun kaldırılmasının sembolik açıdan önemli olduğunu belirten Hristodulidis, silah ambargosunun, iki ülke arasındaki ilişkide bugünkü durumla bağdaşmayan, çağ dışı bir karar olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, yasa tasarısının, gerek iki ülke ilişkileri, gerekse ABD’nin, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü işbirliğine verdiği destek açısından olumlu unsurlar içerdiğini söyledi.

Silah ambargosunun kaldırılmasının, Rus savaş gemilerinin demirlemesi konusuyla ilişkilendirilmesinin düşündürücü olduğundan söz eden Hristodulidis, bu konudaki hoşnutsuzluğun Rum Yönetimi Başkanı’nın ağzından dile getirildiğini ifade etti.

Hristodulidis ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bölgeye yapacakları ziyaret çerçevesinde Güney Kıbrıs’a gelecek Amerikalı yetkililerle yapacağı görüşmede bu yasa tasarısına ilişkin düşüncelerini de ortaya koyma imkanı bulacağını söyledi.

Hristodulidis, AKEL’in yapmış olduğu eleştirileri de kabul etmediğini belirterek, ABD ve Rusya arasında seçim yapma konusunun söz konusu olmadığını ifade etti.

AKEL adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, ABD Senatosu’nun bu kararıyla birlikte Güney Kıbrıs’ın artık ciddi bir baskı altına girdiğinin açık olduğu yorumunda bulunarak, Anastasiadis hükümet ve Dışişleri Bakanı’nın ortaya koymaya çalıştıklarının aksine, ülkeye ilişkin durumun artık çok olumsuz olduğunu savundu.

AKEL “daha trajik olan mesele ise, Dışişleri Bakanı’nın ABD hükümetiyle, resmi veya gayri resmi görüşmelerle bu gelişmeyi özlü olarak cesaretlendirmesi ve buna müdahil olmasıdır” ifadesini kullandı.

AKEL açıklamasında ayrıca hükümeti, ülke için olumsuz olguların yaratılmasına olanak tanımakla suçladı.

Rum Vatandaşlar Hareketi ise ABD’nin kararının, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi açısından olumlu bir adımı teşkil ettiğini ifade etti.

Haber, Haravgi’de “Talihsiz ve Önkoşullar Altında Silah Ambargosunu Onayladılar”; Politis’te “EastMedAct’a Gidiyoruz-Senato Silah Ambargosunun Kaldırılması İçin Yeşil Işık Yaktı” başlıklarıyla yer aldı.

(FK/FEZ)

