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Güney Kıbrıs’a İlişkin Mülteci Rakamları

Lefkoşa, 7 Temmuz 19 : Güney Kıbrıs’a gelen ve uluslararası koruma isteyen mülteci sayısında son altı ayda artış gözlemlendiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’a İlişkin Mülteci Rakamları

Lefkoşa, 7 Temmuz 19 : Güney Kıbrıs’a gelen ve uluslararası koruma isteyen mülteci sayısında son altı ayda artış gözlemlendiği belirtildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:30
Güney Kıbrıs’a İlişkin Mülteci Rakamları

Lefkoşa, 7 Temmuz 19 : Güney Kıbrıs’a gelen ve uluslararası koruma isteyen mülteci sayısında son altı ayda artış gözlemlendiği belirtildi.

Politis gazetesi manşetten ve iç sayfada verdiği  “Mültecilerle İlgili Kıbrıs SOS’i- İşgal Altındaki Topraklardan Mülteci Akını’” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’a gelen ve uluslararası koruma talebinde bulunan mülteci sayısının son altı ayda endişe verici şekilde arttığını yazdı.

Gazete, Ocak 2019 tarihinden 28 Haziran tarihine kadar olan dönemde 6 bin 580 kişinin siyasi sığınma başvurusunda bulunduğunu, bunun da, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 132 oranındaki bir artışa tekabül ettiğini belirtti.

Rum İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, 2019 yılındaki siyasi sığınma başvuruların yüzde 60’nın, KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçen mülteciler tarafından yapıldığını belirten gazete Güney Kıbrıs’a, 2019 yılında gelen 6 bin 580 mülteciden 3 bin 960’nın, KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiğini yazdı.

Habere göre aynı dönemde, Güney Kıbrıs kıyılarına gelen mülteci sayısı ise 30 ile sınırlı kaldı.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, gazeteye yaptığı açıklamada, son aylarda Kuzey’den Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akınında artış gözlemlendiğini, bunlardan(2019 yılında 3 bin 30 kişi) büyük bir bölümünün, kontrol edilmeyen ara bölge noktalarından geçiş yaptığını savundu.

Petridis, önemli bir rakamın da özellikle Lokmacı olarak da bilinen Ledra sınır kapısı olmak üzere sınır kapıları üzerinden geçiş yapığını ileri sürdü.

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Petridis ayrıca Güney Kıbrıs’ın mülteci kabulünde sınıra geldiği yönündeki açıklamasını da yineledi.

Afrika ülkelerinden, özellikle Kamerun ve Nijerya’dan siyasi sığınma başvurusu sahiplerine ilişkin bir soru üzerine Petridis, bu kişilerin, Türkiye üzerinden uçakla KKTC’ye geldiğini savundu. Petridis, Haziran ayının ikinci yarısında, Türkiye üzerinden uçakla Ercan Havalimanı’na gelen önemli sayıda Suriyelinin de bulunduğunu, bu kişilerin daha sonra Ledra Palace sınır kapısına giderek siyasi sığınma talep ettiklerini ifade etti.

Petridis açıklamasında ayrıca Türkiye’nin, mülteci akınının önüne geçmek için etkin önlem almadığını, tam tersine bu kişilere kolaylık sağladığını savundu.

Gazete, ilgili haberinde, bazı yıllara ait siyasi sığınma başvurularıyla ilgili rakamları ve bu başvuruların hangi ülkelerden yapıldığına dair tabloların yanı sıra 2009-2019 yılı arasında yapılan başvuru sayısı, neticeye varanlar, ret edilenler, askıda bulunan başvurularla ilgili tabloya da yer verdi.

Gazete Ocak-Nisan 2019 döneminde siyasi sığınma başvurularında bulunan kişilerin hangi ülkeden olduklarına ilişkin tabloda, başı çeken ülkelerin Suriye(829 kişi), Gürcistan (608 kişi), Hindistan (534 kişi) Kamerun (449 kişi), Bangaldeş (382 kişi), Pakistan (330 kişi) olduğunu kaydetti. Haberde, geriye kalanların ise Vietnam (168 kişi), Mısır (169 kişi), Sri Lanka (139 kişi) olarak sıralandığını belirtti.

(FK/FEZ)

 

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