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Güney Kıbrıs’a İade Edilen Gürcüler Gözaltında

Lefkoşa, 15 Haziran 19 (.): KKTC ile Güney Kıbrıs arasında ilk eşzamanlı suçlu takasının geçtiğimiz gün gerçekleşmesiyle, 2018 yılının Şubat ayında Limasol’da işlenen Ernest Leonidi cinayetinin zanlıları olarak Güney Kıbrıs’a iade edilen dört Gürcü’nün de gözaltına alındığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’a İade Edilen Gürcüler Gözaltında

Lefkoşa, 15 Haziran 19 (.): KKTC ile Güney Kıbrıs arasında ilk eşzamanlı suçlu takasının geçtiğimiz gün gerçekleşmesiyle, 2018 yılının Şubat ayında Limasol’da işlenen Ernest Leonidi cinayetinin zanlıları olarak Güney Kıbrıs’a iade edilen dört Gürcü’nün de gözaltına alındığı haber verildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 08:28
Güney Kıbrıs’a İade Edilen Gürcüler Gözaltında

Lefkoşa, 15 Haziran 19 (.): KKTC ile Güney Kıbrıs arasında ilk eşzamanlı suçlu takasının geçtiğimiz gün gerçekleşmesiyle, 2018 yılının Şubat ayında Limasol’da işlenen Ernest Leonidi cinayetinin zanlıları olarak Güney Kıbrıs’a iade edilen dört Gürcü’nün de gözaltına alındığı haber verildi.

Limasol Kaza Mahkemesi’nin, Leonidi cinayetinin dört zanlısı aleyhinde sekiz günlük tutukluluk kararı verdiğini yazan Alithia gazetesi, 32, 34 ve 30 yaşlarındaki zanlıların Leonidis’in failleri olarak addedildiklerini, 29 yaşındaki şahsın ise, dolaşımları ve KKTC’ye kaçmalarında diğer üç kişiye yardım etmekle itham edildiğini bildirdi.

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Leonidis cinayeti konusunda Rum Polisi tarafından beş kişinin daha aranmakta olduğunu kaydeden gazete, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın konu hakkındaki açıklamalarını da aktardı.

Gazete, Özersay’ın telefonla katılığı bir programda, suçluların iadesinin, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile gerçekleştirdikleri gayri resmi temasların sonucu olduğunu söylediğini yazdı.

(İY/GÜL)

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