Güney’de Taşınmaz Mal Değerleri Düşürüldü

KONUT EDİNME MALİYETİNİN YÜZDE 50’Sİ ORANINDA MALİ YARDIM ÖNGÖREN İSKAN PLANI 1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Lefkoşa, 28 Haziran 19 (.): Rum Tapu Dairesi’nin, Güney Kıbrıs’taki bütün taşınmazları kapsayan genel değer tespit çalışmasını tamamladığı, sonuçlarının önümüzdeki hafta basına açıklanacağı haber verildi.

Althia “Taşınmazların Yeni Değerleri... 2013 Değerlerine Oranla Azalmış Olacak... Mülkümüzün Gerçek Değerini Her An Bileceğiz” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, yaklaşık 2 milyon taşınmaz malın değer tespitinin yeniden yapıldığına dikkat çekti.

Gazeteye göre, yapılan tespit çalışmasında taşınmaz mal değerleri yaklaşık yüzde 10 oranında düşürüldü. Bu da taşınmaz mal sahiplerinin kanalizasyon, taşınmaz mal vergisi, v.b vergilerinin, taşınmazlarına biçilen yeni değer oranında azalacağı anlamına geliyor.

Belirlenen yeni taşınmaz mal değerleri gelecek hafta Tapu Dairesi web sitesinden yayınlanacak, böylece taşınmaz mal sektöründeki mevcut statüde çok şey (alım-satımlar, vb) değişecek. Bu şekilde taşınmaz malların gerçek değeri de en pahalı bölgelerin neresi olduğu da her istendiği anda öğrenilebilecek.

Aynı gazete Rum İçişleri Bakanlığı’nın, “Dağlık Bölgelerin ve Sınır Bölgelerinin Yeniden Canlandırılması İçin İskân Planı”nın 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladığını haber verdi.

Habere göre, 600 rakım üzerindeki dağlık bölgeler ile sınır bölgelerindeki belirlenmiş köylerde daimi ikamet için konut edinimine, toplam maliyetinin yüzde 50’si oranında mali destek verilmesi hedefi taşıyan plan kapsamına alındığı açıklanan sınır bölgeleri şunlar:

Lefkoşa Rum Belediyesi, Ay Demet Belediyesi, sınıra komşu köyler Yukarı Pirgo, Aşağı Pirgo, Piyenya, Paşiammo, Mosfili, Denya, Mammari, Limbya, Bodamya (Dereliköy), Athienu (Kiracıköy), Truli, Pile, Strovilya (Akyar), Derinya, Ahna (Düzce), Frenaro, Aheritu (Güvercinlik) ve Avgoru.

(ŞA/HA)

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