Güney\'de Saray’daki Toplantıdan Spor Müsteşarlığı Ve Önlemler Çıktı

Lefkoşa, 8 Şubat 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen ve futboldaki şikeli maçlar, Avrupa Futbol Federasyonu’nun gönderdiği kırmızı (rüşvet) dosyalar, sahada şiddet ve taraftar kartlarıyla ilgili sıkıntıların masaya yatırıldığı toplantıda bunlarla mücadele için bazı tedbirler alınacağını ve Spor Müsteşarlığı kurulacağını ilan etti.

Haravgi ve diğer gazetelere göre sahada şiddetin, rüşvetin, spor camiası mensuplarının bahis oynamasının önlenmesi için yasa bulunmasına rağmen uygulanmadığını vurgulayan Anastasiadis mevcutlara ek olarak şu önlemleri ilan etti:

“*Spor Yasası’nı uygulayacak ve bugün Rum Futbol Örgütü (KOP), Spor Federasyonu Rum Eğitim Bakanlığı’nın elinde bulunan bütün yetkileri uhdesinde toplayacak Gençlik, Spor ve Kültür Müsteşarlığı kurulması,

*Sporun bütün dallarıyla ilgili yasaların ihlali durumlarında ortaya çıkacak bütün davalara bakan bir yarı-mahkeme olarak işleyecek bağımsız bir Yargı Makamı kurulması,



* Dünya Bankası uzmanlarının raporu temelinde ve 2017 yasasının öngördüğü şekilde KOA tarafından uygulanmakta olan Etik Kurallar’ın mutlak uygulanması,*Ulusal Bahis Oyunları Makamı’nın işleyişinin tabi olduğu yasasının, bahis faaliyetlerinin izleme mekanizması kurulmasına olanak tanıyacak şekilde değiştirilmesi,*İkinci ligdeki bütün karşılaşmaların video kaydının alınması ve arşivlenmesi.”(ŞA/HÖ)